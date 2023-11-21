Суд над Ндрангетой: 207 мафиози и их пособников в Италии получили на всех 2200 лет

20 ноября итальянский суд признал виновными 207 человек, связанных с преступной мафиозной группировкой Ндрангета из провинции Калабрия на юге Италии. Это был крупнейший за последние 30 лет процесс по делу мафии в стране.
Вынесенные приговоры завершили трехлетний судебный процесс, который проходил в специально построенном здании в городе Ламеция-Терме на юге Калабрии. Особое помещение понадобилось во-первых, для того, чтобы обеспечить повышенные меры безопасности, а во-вторых, чтобы разместить 350 обвиняемых, 400 адвокатов и 900 свидетелей.
В результате 131 обвиняемого суд оправдал, а остальных – приговорил в общей сложности более чем к 2200 годам тюремного заключения. Одно лишь оглашение приговора длилось более полутора часов.
Ндрангета (от греческого слова ἀνδραγαθία (доблесть) менее известна, нежели сицилийская Коза Ностра, или неаполитанская Каморра, но при этом является одной из самых могущественных, богатых и влиятельных преступных группировок мира.
Она постепенно забирала власть в свои руки по мере того, как сицилийская мафия теряла свое влияние, и теперь обладает почти полной монополией на импорт кокаина в Европу. У группировки есть базы в Северной и Южной Америке, а также и в Африке. Некоторые представшие перед судом обвиняемые были арестованы в разных странах Европы, а также в Бразилии, Эквадоре и Ливане.
При этом бесспорный «хозяин территории» Луиджи Манкузо в число обвиняемых на этом процессе не попал: он является слишком важной фигурой, чтобы фигурировать в общей массе, и для него уготовлен отдельный судебный процесс.
«Звездой» трибунала оказался его племянник, Эмануэле Манкузо, который стал главным свидетелем, раскрывшим секреты клана, после того, как полиция пообещала, что защитит его от всех возможных дальнейших неприятностей, включая месть бывших «коллег».
Ход расследования
Несмотря на то, что около трети обвиняемых были оправданы, вынесенные приговоры должны существенно подорвать деятельность Ндрангеты. Расследование началось еще в 2016 году и распространилось как минимум на 11 регионов Италии. Всего в нем были задействованы более 2500 офицеров полиции.
«Оперативным центром» мафиозной группировки был небольшой город Вибо-Валентия, который контролировал клан Манкузо. До того, как операция против Ндрангеты получила широкую известность, он был знаменит главным образом тем, что в нем ежегодно устраивался конкурс пианистов.
Охотой за главарями, скрывавшимися в хитро устроенных тайниках, занималось элитное подразделение итальянской полиции Squadrone Carabinieri Eliportato «Cacciatori di Sicilia» (Вертолетная эскадрилья карабинеров «Охотники Сицилии»).
Например, бункер Паскуале Марандо, которого называли Пабло Эскобаром калабрийской мафии, располагался на склонах горы Аспромонте, входом в который служило отверстие специальной печи для пиццы.
Впрочем, среди арестованных, обвиняемых и приговоренных были не только непосредственные члены мафиозной группировки, но и сотрудничавшие с ними политики. Некоторых из них арестовали в Германии, Швейцарии и даже Болгарии.
В частности, бывший депутат итальянского парламента от партии ныне покойного Берлускони «Вперед, Италия» (Forza Italia) Джанкарло Питтелли был приговорен к 11 годам тюремного заключения за пособничество мафиозному клану.
Николло Граттери, руководивший расследованием прокурор по борьбе с мафией, рассказал британской газете Guardian, что его команда в качестве доказательств представила суду одних только расшифровок телефонных разговоров в количестве 24 тысяч.
Кроме того, суду были представлены многочисленные свидетельства вымогательств, коррупции при заключении государственных контрактов, незаконного хранения оружия, манипуляции результатами местных выборов и взяточничества.
Как действовала Ндрангета
Группировка сумела почти полностью подмять под себя экономическую и политическую жизнь в Вибо-Валентии. Ндрангета подавляла любую экономическую инициативу на местах, которая могла бы хоть как-то освободить местное население от финансовой зависимости, внедряла своих сторонников и членов на государственные должности и всячески терроризировала местное население, чтобы отбить у него какое бы то ни было желание сопротивляться.
С теми же, кто сопротивляться все-таки осмеливался, мафиози не церемонились: подбрасывали к их дверям мертвых щенков, дельфинов, или отрезанные головы козлов, разбивали кувалдами витрины их контор, или магазинов, поджигали их машины. Особо упорных избивали, похищали или убивали.
Свидетели раскрыли суду и такие подробности как оружие, спрятанное в кладбищенских склепах, наркотики, которые перевозили на машинах скорой помощи и марихуана, которую выращивали вблизи муниципальных резервуаров питьевой воды.
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Прокурор Граттери заявил, что, главной целью обвинения было показать степень влияния Ндрангеты на все экономические, административные и политические аспекты жизни в этом районе: «Это очень серьезный приговор, и мы очень довольны. Мы наконец продемонстрировали, что существует сеть служащих, предпринимателей и политиков, ведущих дела с калабрийскими кланами».
При этом большинство осужденных уже заявили, что будут обжаловать полученные приговоры.
Начальный капитал
Рост влияния Ндрангеты начался в 70-х годах прошлого века, когда боссы группировки решили инвестировать средства, полученные в качестве выкупа за похищенных людей (что было ее основным источником дохода) в государственные строительные проекты и торговлю наркотиками, главным образом, кокаином.
Жертвами похищений стали десятки известных людей, в том числе внук американского нефтяного магната и промышленника Пола Гетти – Джон Пол Гетти III, которого похитили в 1973 году в Риме.
Поначалу мафия требовала за внука 17 млн долларов выкупа, однако дед платить отказался. Тогда ему прислали отрезанное ухо внука с прядью волос. Дело кончилось тем, что похитители снизили финансовые требования до трех млн долларов, а дед выделил средства на выкуп.
Джон Пол Гетти был освобожден, проведя пять месяцев в горах Калабрии. Эта история легла в основу фильма Ридли Скотта «Все деньги мира» (2017 года) и телесериала Дэнни Бойла «Траст» (2018)
Нынешние доходы
В одном из своих недавних отчетов Управление расследований по борьбе с мафией Италии (DIA) назвало Ндрангету «абсолютно доминирующей силой в преступном мире».
Источник этого доминирования кроется в «невероятной гибкости» боссов группировки при выборе новых потенциальных источников дохода как в легальной, так и в теневой экономике.
В 2008 году итальянская исследовательская группа Eurispes оценила годовой оборот Ндрангеты в 44 млрд евро (48 млрд долларов США), что на тот момент составило примерно 3% от внутреннего ВВП Италии.
«Оборот калабрийской организованной преступности составляет чуть менее 44 миллиардов долларов, - говорилось в отчете. - Было получено почти 14 000 сообщений о преступлениях, связанных с Ндрангетой, о 507 случаях запугивания представителей социально-экономических и политических структур, 10 процентов муниципалитетов были распущены из-за проникновения в них мафии, а более 1150 объектов недвижимости и предприятий были конфискованы. В период с 1992 по 2007 год у всех преступных организаций Италии было конфисковано в общей сложности активов на сумму более 5,2 млрд евро, из которых около 231 млн поступило от «ндринов» (членов Ндрангеты)».
Некоторые эксперты считают эту оценку преувеличением, но все согласны с тем, что эта преступная организация стала очень богатой и могущественной, благодаря контрабанде кокаина из Латинской Америки.
Впрочем, в последнее время появились сообщения о том, что Ндрангета утратила абсолютную монополию на европейском рынке из-за активизации преступных группировок с Балкан, хотя по-прежнему занимает ведущее положение.
При этом, хотя боссы Ндрангеты скрываются в калабрийских горах, сама группировка имеет ячейки в большинстве стран Западной Европы, которые, однако, сохраняют тесные связи с родиной.
Итальянские прокуроры и следователи часто сетуют, что их европейские коллеги недооценивают проникновение калабрийской мафии в их страны, и считают, что, по крайней мере, страны ЕС должны ужесточить свое законодательство против организованной преступности и привести его в соответствие с итальянским.
Британские связи
По ходу судебного процесса всплывала заметная роль, которую в интересах Ндрангеты сыграла Британия, поскольку преступные кланы использовали ее финансовую систему для отмывания средств, а саму страну – как отличную базу для инвестиций.
Следователи говорили, что калабрийская мафия обладала виртуозной способностью соединять «подземный мир» с «верхним миром», причем в качестве «верхнего мира» очень часто выступал именно Лондон. В ходе расследований было установлено, что в общей сложности через финансовые институты Лондонского Сити Ндрангета отмыла миллиарды евро.
В отчете итальянского Управления расследований по борьбе с мафией за 2019 год говорилось, что боссы калабрийской мафии доверили управление прибылью человеку, которого называли «алхимиком» в умении создавать подставные компании в Хорватии, Словении, Австрии и Румынии, а потом переводить их в Британию.
Полковник Клаудио Петроцциелло из итальянской правоохранительной организации Guardia di Finanza, которая отслеживает незаконные потоки капитала, заявил, что «кланы Ндрангеты в Великобритании не были заинтересованы в контроле над местной территорией, а только в эксплуатации ее финансовой системы».
«Дело не в том, что в Лондоне нет правил, — сказал он. — Проблема в том, что в Британии недооценивается риск проникновения мафии».