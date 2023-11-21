Суд над Ндрангетой: 207 мафиози и их пособников в Италии получили на всех 2200 лет

Нынешние доходы

Рокко Морабито, один из боссов Ндрангеты был арестован в Уругвае. Группировка имела прямые связи с производителями кокаина в Латинской Америке Фото: Italian Police via European Photopress Agency

В одном из своих недавних отчетов Управление расследований по борьбе с мафией Италии (DIA) назвало Ндрангету «абсолютно доминирующей силой в преступном мире».

Источник этого доминирования кроется в «невероятной гибкости» боссов группировки при выборе новых потенциальных источников дохода как в легальной, так и в теневой экономике.

В 2008 году итальянская исследовательская группа Eurispes оценила годовой оборот Ндрангеты в 44 млрд евро (48 млрд долларов США), что на тот момент составило примерно 3% от внутреннего ВВП Италии.

«Оборот калабрийской организованной преступности составляет чуть менее 44 миллиардов долларов, - говорилось в отчете. - Было получено почти 14 000 сообщений о преступлениях, связанных с Ндрангетой, о 507 случаях запугивания представителей социально-экономических и политических структур, 10 процентов муниципалитетов были распущены из-за проникновения в них мафии, а более 1150 объектов недвижимости и предприятий были конфискованы. В период с 1992 по 2007 год у всех преступных организаций Италии было конфисковано в общей сложности активов на сумму более 5,2 млрд евро, из которых около 231 млн поступило от «ндринов» (членов Ндрангеты)».

Публика собирается на первое заседание суда по делу Ндрангеты Фото: AFP

Некоторые эксперты считают эту оценку преувеличением, но все согласны с тем, что эта преступная организация стала очень богатой и могущественной, благодаря контрабанде кокаина из Латинской Америки.