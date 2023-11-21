У некоторых автобусов Rīgas satiksme "скручен" пробег. Комментарий предприятия

81-й пункт Закона о дорожном движении устанавливает, что за изменение показаний одометра, то есть за увеличение или снижение подсчитанного одометром пробега транспортного средства, физическому лицу грозит штраф до 20 денежных штрафных единиц, а для юридического лица - до 200 денежных штрафных единиц.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане указывает: "Случаются различные технические ошибки, особенно у старых транспортных средств. Конечно, случаются проблемы и с одометрами. Когда одометр нужно менять, устанавливается новый одометр, и так появляется эта разница со знаком минус. Это главная причина.

Изменения могут быть и в момент, когда достигается пробег в один миллион километров, и тогда учет работает по-другому, что приводит к несовпадению".

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