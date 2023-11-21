Инфекционист прогнозирует следующую волну Covid-19 через пару месяцев. Ждать ли ограничений?

Он отметил, что последние три недели распространение Covid-19 в Латвии было очень широким, и в последние дни оно, возможно, даже сокращается. По-прежнему доминирует вариант омикрон, что является относительно хорошей новостью, так как заболевание после заражения этим типом вируса переносится легче.

В больницы с Covid-19 в основном попадают пожилые люди и пациенты с пониженным иммунитетом. Поэтому Думпис вновь призвал представителей групп риска вакцинироваться против Covid-19 и одновременно с сожалением констатировал, что в сфере вакцинации в Латвии показатели очень плохие.

Медик подчеркнул: несмотря на показатели распространения Covid-19, возвращения к каким-либо ограничениям государственного уровня для общества не ожидается.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на второй неделе ноября в Латвии продолжился рост числа случаев Covid-19, лабораторно подтверждено 209 случаев, а неделей ранее - 183 случая. Из 505 пациентов, которые тестировались в больницах на наличие SARS-cov-2, у 95 была подтверждена инфекция Covid-19, а неделей ранее она была обнаружена у 76 человек.

За неделю было госпитализировано 217 пациентов с диагнозом Covid-19, поэтому тенденция роста предыдущих недель сохранилась, однако этот прирост был не столь стремительным, как в предыдущие две недели, что может указывать на стабилизацию эпидемиологической ситуации. Судя по количеству госпитализированных пациентов с Covid-19, достигнут уровень предыдущего эпидемического сезона, когда в январе - апреле 2023 года в среднем в стационар поступало 153 пациента Covid-19 в неделю.

На предыдущей неделе число пациентов Covid-19, госпитализированных в тяжелом состоянии, выросло со среднего показателя в количестве двух случаев в неделю до девяти случаев. Зарегистрировано 11 случаев смерти пациентов в возрастной группе 60 лет и старше, из которых по меньшей мере у шести пациентов Covid-19 был основным диагнозом.