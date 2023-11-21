Кирсис о трагедии в Золитуде: "Очевидно, что равнодушие к своей работе может даже убивать"

Во вторник Рижская дума пригласила на встречу в зале заседаний Рижской думы представителей служб и сотрудников, участвовавших в спасательных и восстановительных работах.

Кирсис заявил, что трагедия в Золитуде - одно из самых печальных событий в истории Латвии.

"Очевидно, что равнодушие к своей работе может даже убивать", - сказал он, добавив, что общество в целом должно бороться с желанием выполнять работу посредственно или плохо.

Как заявила вице-мэр Линда Озола, золитудская трагедия стала большой неожиданностью как для общественности, так и для политиков. Она относится к числу событий, которые тренируют стойкость общества.

Директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате выразила надежду, что эта трагедия стала уроком как для общества, так и для политиков.

"Эта трагедия - доказательство того, что многие решения принимались без углубления в ситуацию и с мыслью, что ничего не случится", - сказала Кондрате, добавив, что подобные решения принимаются и сейчас.