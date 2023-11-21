История родов Анастасии: донор крови спас мне жизнь

Она также хочет сама стать донором крови, но все предыдущие попытки оказались безуспешными, поскольку некоторые показания не позволяли ей это сделать - например, недостаточный вес. "Мой отец очень активный донор крови. Я сама работаю в сфере управления персоналом, поэтому стараюсь с помощью различных кампаний убедить коллег сдавать кровь. На мой взгляд, сдача крови – это небольшая инвестиция, но с очень высокой добавленной стоимостью – ценой жизни. Возможно, часть общества об этом процессе еще многое не знает, поэтому возникают страхи, стереотипы и ложные предположения. Истории ободрения, возможно, могли бы способствовать этому донорскому движению", – считает Анастасия.

Кровь – это вещество, которое наука пока не в состоянии заменить, поэтому каждый человек, проходящий лечение в латвийских больницах или нуждающийся в операции, находится в зависимости от активности и отзывчивости доноров крови. Ежедневно в стране выдается в среднем 140 доз эритроцитарной массы. В Латвии за год кровь сдают около 20 тысяч человек, а общее количество доноров составляет около 40 тысяч человек. По мере старения населения круг потенциальных доноров крови также уменьшается. Средний возраст доноров в Латвии за последние три года увеличился на три года: в 2021 году он составлял 36,93 года, в этом году – 38,35 года.

В прошлом году только каждый пятый донор крови был в возрасте от 18 до 25 лет. Именно поэтому VADC хочет призвать особенно молодых людей присоединиться к движению доноров крови. "Супергерой? Да! Каждый из нас!" – призывает VADC.