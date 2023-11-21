История родов Анастасии: донор крови спас мне жизнь

Анастасия – счастливая мама своего почти четырехлетнего сына Хуго. Однако радость от первой встречи была омрачена незапланированными трудностями – во время родов возникли осложнения, потребовалось срочное переливание крови. В больнице были необходимые запасы крови, поэтому эти важные минуты в спасении жизней не были потеряны. История Анастасии – одна из многих, закончившихся благополучно благодаря активным людям, решившим стать донорами крови.
Чтобы активизировать донорское движение и напомнить, что такой благородный поступок может спасти жизни, Государственный центр донорства крови (VADC) запускает информационно-просветительскую кампанию: "Супергерой? Да! Каждый из нас!".
Анастасия рассказывает, что роды прошли с осложнениями, было решено сделать срочное кесарево сечение. Однако во время операции началось сильное маточное кровотечение. Поначалу все попытки остановить его оказались тщетными. Крови было потеряно много, медикам пришлось действовать незамедлительно. Чтобы спасти жизнь молодой матери, врачи провели переливание крови. Об этом факте Анастасия узнала только тогда, когда очнулась от наркоза.
"Я была без сознания, весь ход событий мне врачи рассказали позже", – вспоминает Анастасия. Вместе с новорожденным она провела неделю в Рижском роддоме: курс антибиотиков, анализы крови – таков был распорядок дня Анастасии в то время, ведь нужно было убедиться, что в ее организм не попала никакая инфекция. Когда же показатели крови оказались в пределах нормы, молодая мама и ее сын смогли отправиться домой.
"Донор крови спас мне жизнь и здоровье", - считает Анастасия, выражая благодарность всем, кто решается на такой чуткий шаг.
Она также хочет сама стать донором крови, но все предыдущие попытки оказались безуспешными, поскольку некоторые показания не позволяли ей это сделать - например, недостаточный вес. "Мой отец очень активный донор крови. Я сама работаю в сфере управления персоналом, поэтому стараюсь с помощью различных кампаний убедить коллег сдавать кровь. На мой взгляд, сдача крови – это небольшая инвестиция, но с очень высокой добавленной стоимостью – ценой жизни. Возможно, часть общества об этом процессе еще многое не знает, поэтому возникают страхи, стереотипы и ложные предположения. Истории ободрения, возможно, могли бы способствовать этому донорскому движению", – считает Анастасия.
Кровь – это вещество, которое наука пока не в состоянии заменить, поэтому каждый человек, проходящий лечение в латвийских больницах или нуждающийся в операции, находится в зависимости от активности и отзывчивости доноров крови. Ежедневно в стране выдается в среднем 140 доз эритроцитарной массы. В Латвии за год кровь сдают около 20 тысяч человек, а общее количество доноров составляет около 40 тысяч человек. По мере старения населения круг потенциальных доноров крови также уменьшается. Средний возраст доноров в Латвии за последние три года увеличился на три года: в 2021 году он составлял 36,93 года, в этом году – 38,35 года.
В прошлом году только каждый пятый донор крови был в возрасте от 18 до 25 лет. Именно поэтому VADC хочет призвать особенно молодых людей присоединиться к движению доноров крови. "Супергерой? Да! Каждый из нас!" – призывает VADC.
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