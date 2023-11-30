Липину интересно ⟩ Что такое "черный список" Латвии и как в него попасть?

С разной степенью периодичности в латвийских СМИ появляются новости про включение в некий "черный список" каких-то российских звезд или политиков. Но что это за "черный список" такой? И как туда вообще попадают? Рассказываем в этом материале.
Что такое "черный список"
"Чёрный список" или список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии впервые появился в 1993 году, одновременно с созданием визового режима.
Несмотря на контекст, в котором он чаще всего упоминается в СМИ, "черный список" не состоит исключительно из звезд российской эстрады или пособников Владимира Путина.
В большинстве своем список состоит из людей, которые нарушили правила пребывания или иммиграции в Латвию. Например, многие в списке - это иностранцы, оставшиеся в Латвии на срок дольше разрешенного.
На данный момент, по словам представителя Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) в "черном списке" находится 1637 иностранцев.
Сам список не доступен для публичного доступа, это связано с защитой личных прав. Каждый желающий может проверить, находится ли он в "черном списке", отправив официальный запрос, но узнать такую же информацию про других людей невозможно.
Кто добавляет в "черный список"
Решение о запрете въезжать в Латвию могут принять следующие люди:
- министр внутренних дел;
- министр иностранных дел;
- начальник Госпогранохраны;
- начальник PMLP;
- чиновники консульского департамента Министерства иностранных дел.
Разница обычно в том, по каким причинам человек добавляется в список. Если из-за опасений служб безопасности - то это делает министр внутренних дел; если по политическим причинам - то министр иностранных дел.
Кроме того, именно министр иностранных дел имеет право объявить человека persona non grata. Разница в том, что в "черный список" люди попадают на определенный срок - не больше пяти лет. А вот нахождение в "черном списке" в статусе persona non grata не имеет временных ограничений.
Можно ли выйти из "черного списка"
Если попадание в "черный список" - это исключительно вопрос неправильной документации или нарушения правил пребывания, то после определенного срока (для каждого он индивидуален) человек автоматически выходит из "черного списка", и у него появляется возможность снова претендовать на въезд в Латвию.
А вот со статусом persona non grata сложнее. Его невозможно оспорить в суде, и единственный способ - обратиться напрямую к министру иностранных дел, попытавшись убедить его, что обстоятельства изменились.
В остальных случаях также можно обратиться напрямую к лицу, которое приняло решение о включении человека в "черный список". Кроме того, можно подать на это решение в суд, если человек считает его необоснованным.
Звезды "черного списка"
Известные люди в "черном списке" были очень давно. Так, российский политик Владимир Жириновский находился в нем еще в 2004 году.
Но особенно сильно список стал пополняться с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, что не признала Латвия. 21 июля 2014 года Эдгар Ринкевич (который тогда был министром иностранных дел) принял решение включить в "черный список" трех российских певцов - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию.
Эта троица была выбрана, с одной стороны, потому что они активнее других поддерживали оккупацию Крыма и даже выступали там, а с другой - потому что являлись постоянными гостями музыкального фестиваля "Новая волна", который с 2002 по 2014 год проходил в Юрмале (собственно, включение Кобзона, Газманова и Валерии в "черной список" стало одной из главных причин переезда конкурса в Сочи).
С новой активностью "черный список" стал пополняться после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В первые месяцы после 24 февраля 2022 года в список попали: певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Николай Расторгуев, юморист Евгений Петросян, режиссер Никита Михалков, актеры Михаил Боярский и Сергей Безруков, журналисты Дмитрий Губерниев и Тина Канделаки и многие другие.
После того как самые яркие личности, поддерживающие политику Владимира Путина, попали в список, поток запретов несколько спал. Но периодически "черный список" пополняется новыми известными именами.
Так, 9 декабря 2022 года в "черный список" был включен бывший журналист "Дождя" Алексей Коростелев, чьи высказывания во время прямого эфира были восприняты службами безопасности Латвии как поддержка вооруженных сил России. Это решение приняло Министерство внутренних дел.
А 9 мая 2023 года министр внутренних дел по рекомендации Службы государственной безопасности (СГБ) внес в "черный список" русскоговорящего жителя Эстонии Артемия Иванова (более известного как ТемаДа). Причина - на Пасху, 22 апреля, ТемаДа на Бастионной горке устроил несанкционированный концерт, мешая местным жителям и не подчиняясь требованиям полицейских. В частности, он играл песни российских поп-исполнителей. Учитывая, что ТемаДа грозился повторить такой концерт в мае, СГБ увидела в этом риски для государственной безопасности.
При этом сами песни находящихся в "черном списке" исполнителей не находятся под запретом. Так, в октябре Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заявил, что не будет оценивать тот факт, что на радио Skonto+ можно было услышать песни Григория Лепса, который значится в "черном списке" с 2019 года.
Возможные нарушения
Несмотря на запреты, периодически появляется информация о том, что люди из "черного списка" въезжают на территорию Латвии.
Так, "Настоящее Время" в сентябре 2023 года выпустило расследование о российских звездах, которые въезжали на территорию Евросоюза, будучи в "черном списке" ЕС. По информации издательства, в прошлом году в Тихом центре Риги был замечен рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Его опознали трое журналистов. Предполагается, что Рига была для него лишь короткой остановкой, поскольку он направлялся в Грецию.
Кроме того, как сообщил RUS TVNET очевидец (редакция не может подтвердить эту неофициальную информацию), в Риге находился российский бизнесмен Сергей Ломакин - наиболее известный как сооснователь сети магазинов низких цен Fix Price и владелец латвийского футбольного клуба Riga FC.
PMLP не ответило на вопрос RUS TVNET о том, как именно въезжающие в Латвию люди проверяются на предмет нахождения в "черном списке", заявив, что это в компетенции Госпогранохраны.
Представитель Госпогранохраны майор Кристине Петерсоне рассказала, что на "внешней границе" Латвии (то есть сухопутная граница с Россией и Беларусью, а также порты и аэропорты) проверка идет автоматически - по имени въезжающего человека. Если въезд этому человеку запрещен, то его отправляют в ту страну, откуда он пытался въехать на территорию Латвии.
Петерсоне признает, что на "внутренних границах" (то есть сухопутные границы с Литвой и Эстонией) проверка идет не так активно и, соответственно, въезд нежелательных лиц через эти границы возможен.
На вопрос о том, что делать, если увидел на улице человека из "черного списка", Петерсоне не смогла дать однозначный ответ, заявив, что это не относится к компетенции Госпогранохраны, но посоветовала в таком случае обратиться в Госполицию.
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