Липину интересно ⟩ Что такое "черный список" Латвии и как в него попасть?

Разница обычно в том, по каким причинам человек добавляется в список. Если из-за опасений служб безопасности - то это делает министр внутренних дел; если по политическим причинам - то министр иностранных дел.

Кроме того, именно министр иностранных дел имеет право объявить человека persona non grata. Разница в том, что в "черный список" люди попадают на определенный срок - не больше пяти лет. А вот нахождение в "черном списке" в статусе persona non grata не имеет временных ограничений.

Можно ли выйти из "черного списка"

Если попадание в "черный список" - это исключительно вопрос неправильной документации или нарушения правил пребывания, то после определенного срока (для каждого он индивидуален) человек автоматически выходит из "черного списка", и у него появляется возможность снова претендовать на въезд в Латвию.

А вот со статусом persona non grata сложнее. Его невозможно оспорить в суде, и единственный способ - обратиться напрямую к министру иностранных дел, попытавшись убедить его, что обстоятельства изменились.

В остальных случаях также можно обратиться напрямую к лицу, которое приняло решение о включении человека в "черный список". Кроме того, можно подать на это решение в суд, если человек считает его необоснованным.

Звезды "черного списка"