​Карл разместился в своей каюте и приготовился ложиться спать, чтобы утром 28 сентября 1994 года сойти с парома "Эстония" в порту Стокгольма. Незапланированное прибытие соседа по каюте потревожило сон начинающего дипломата. Восстановить его не удалось, потому что в следующий момент паром накренился, послышались странные звуки... Карл выбрался из каюты и побежал по направлению к лестнице. Он забежал за угол. Вода. На его глазах в корабль лилась вода. Это отмело какие бы то ни было мысли о возвращении в каюту. Единственным выходом было выбраться наверх.

После того как были преодолены первые ступеньки, зазвучала сигнализация. Карл добрался до дверей выхода на главной палубе, у которой стояли два члена экипажа корабля, возможно, штурманы. Они должны были знать, в чем дело, что делать.

"Что происходит?" - спросил персонал корабля у полуголого пассажира. Они понятия не имели, что корабль заливает водой.

Потрясенный молодой человек вышел на главную палубу, и его пробрал холодный и соленый воздух Балтийского моря.

"Все очень плохо. Если ответственные лица не знают, что происходит, мы не получим никакой помощи", - начал оценивать ситуацию Карл.

Затем его страх и шок сменились гневом. Гневом на Бога.