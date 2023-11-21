Видео ⟩ Есть ли ремни безопасности в региональных автобусах и как часто ими пользуются пассажиры

На дорогах Латвии произошло очередное трагическое ДТП, под Марупе произошла авария автобуса и автомобиля, в результате которого погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, а 17 пассажиров автобуса получили ранения. Передача Bez Tabu выясняет, оборудованы ли региональные автобусы ремнями безопасности и как жители относятся к их использованию, сообщает программа Bez Tabu.
"В автобусе, где я езжу, никто не пристегивается", - ответила Ева, которая побеседовала с передачей Bez Tabu на междугородной остановке. И чаще всего приходится слышать именно такие ответы. Кто-то смущается и признает, что вредную привычку не пристегиваться ремнем безопасности следует искоренить, а кто-то просто иронично смеется.
"Я строитель - зачем мне ремень безопасности? Ремень безопасности нужен на крыше, а не в автобусе", - сказал Ивар.
Однако с Иваром не согласен директор Школы безопасного вождения, поясняющий, что сидящий в автобусе пассажир подвергает опасности не только себя, но и других пассажиров.
Он напоминает, что региональный транспорт движется со значительно большей скоростью, чем городской автобус. В случае возникновения аварийной ситуации не пристегнутый пассажир "летает" по салону и может удариться о скамейки, поручни, окна и другие предметы, травмируя себя, а также упасть на других пассажиров, которые получат травмы, даже если они пристегнуты ремнями безопасности.
Однако некоторые из тех, к кому передача подошла на остановках, уточняют, что ремни безопасности есть не во всех региональных автобусах. Передача решает убедится в этом и садится в автобус, идущий в Валмиеру. По словам журналиста Bez Tabu в автобусе продумана безопасность - ремни безопасности установлены на каждом сиденье.
Кроме того, все окна украшены приглашением ими воспользоваться. Надо сказать, что передача заметила только двух пассажиров, которые воспользовались приглашением. Программа садиться на другой автобус и прямо у дверей журналистов ждет сюрприз - водитель автобуса едет без ремня безопасности.
Журналисты Bez Tabu заняли места в задней части автобуса и после долгих поисков пришли к выводу, что в двух сиденьях чего-то не хватает - место для ремня есть, а самого ремня нет.
Водители автобусов признаются, что проследить за тем, пристегиваются ли пассажиры ремнями безопасности, практически невозможно.
"О безопасности нужно думать самостоятельно", - говорит водитель.
Другой водитель говорит, что старается следить за тем, чтобы пассажиры пристегнули ремни, но в условиях плотного столичного движения нет времени следить за тем, что происходит внутри автобуса.
В автотранспортной дирекции согласны с водителями, подчеркивая, что если транспортное средство в заводских условиях оборудовано ремнями безопасности, ответственность за их использование лежит на пассажире. Задача водителя транспортного средства - безопасно провести транспортное средство из точки А в точку Б.
В настоящее время на семи участках латвийской автобусной сети заключены долгосрочные договоры с перевозчиками, а это значит, что автобусы должны быть оборудованы ремнями безопасности, а еще на семи участках договор будет заключен и новейшее поколение автобусов появится в ближайшие два года.
С участками Цесисского, Сигулдского и Лимбажского маршрутов ясности пока нет, поскольку конкурс еще не объявлен. Это не означает, что автобусы, курсирующие в этих регионах, не оборудованы ремнями безопасности.
Однако после заключения долгосрочного контракта это будет обязательным требованием, которое необходимо выполнять без исключения. Автотранспортная дирекция призывает перевозчиков напоминать пассажирам о необходимости пристегнуть ремни безопасности, например, с помощью аудиозаписи или уведомлением на экране.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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