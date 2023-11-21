Видео ⟩ Есть ли ремни безопасности в региональных автобусах и как часто ими пользуются пассажиры

Кроме того, все окна украшены приглашением ими воспользоваться. Надо сказать, что передача заметила только двух пассажиров, которые воспользовались приглашением. Программа садиться на другой автобус и прямо у дверей журналистов ждет сюрприз - водитель автобуса едет без ремня безопасности.

Журналисты Bez Tabu заняли места в задней части автобуса и после долгих поисков пришли к выводу, что в двух сиденьях чего-то не хватает - место для ремня есть, а самого ремня нет.

Водители автобусов признаются, что проследить за тем, пристегиваются ли пассажиры ремнями безопасности, практически невозможно.

"О безопасности нужно думать самостоятельно", - говорит водитель.

Другой водитель говорит, что старается следить за тем, чтобы пассажиры пристегнули ремни, но в условиях плотного столичного движения нет времени следить за тем, что происходит внутри автобуса.

В автотранспортной дирекции согласны с водителями, подчеркивая, что если транспортное средство в заводских условиях оборудовано ремнями безопасности, ответственность за их использование лежит на пассажире. Задача водителя транспортного средства - безопасно провести транспортное средство из точки А в точку Б.

В настоящее время на семи участках латвийской автобусной сети заключены долгосрочные договоры с перевозчиками, а это значит, что автобусы должны быть оборудованы ремнями безопасности, а еще на семи участках договор будет заключен и новейшее поколение автобусов появится в ближайшие два года.

С участками Цесисского, Сигулдского и Лимбажского маршрутов ясности пока нет, поскольку конкурс еще не объявлен. Это не означает, что автобусы, курсирующие в этих регионах, не оборудованы ремнями безопасности.

Однако после заключения долгосрочного контракта это будет обязательным требованием, которое необходимо выполнять без исключения. Автотранспортная дирекция призывает перевозчиков напоминать пассажирам о необходимости пристегнуть ремни безопасности, например, с помощью аудиозаписи или уведомлением на экране.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu