Золитудская трагедия: в строительстве заметны лишь частичные улучшения

Из 12 задач, включенных в итоговый отчет парламентской комиссии по расследованию золитудской трагедии и касающихся строительного сектора, выполнены только три, одна не выполнена, а остальные выполнены частично.

По мнению экспертов Providus, несмотря на то, что регулирование строительства существенно изменилось, изменения были внесены без общей оценки строительного процесса. Проблемы не выявлялись целенаправленно, не велся поиск оптимальных решений.

Исследование Providus показало, что в нормативной базе были произведены значительные изменения, например, в закон о строительстве, принятый сразу после трагедии, поправки вносились уже 20 раз, в правила Кабинета министров "Общие правила строительства" - десять раз, изменена сфера ответственности государственных и муниципальных надзорных органов, разделена ответственность всех участников строительства, упрощены процедуры проведения строительных работ и др.

При этом, как указывает Providus, сложно сказать, способствуют ли эти многочисленные изменения безопасному строительству, поскольку они не основаны на глубокой оценке состояния строительной отрасли или на документе, в котором сформулированы все риски и оптимальные решения.

Кроме того, сами представители строительной отрасли не уверены в том, каковы последствия этих изменений - не привело ли облегчение административных требований и процедур в последние годы к увеличению рисков некачественного и небезопасного строительства.

По мнению Providus, для того, чтобы законодательная база была качественной и обеспечивала баланс интересов всех сторон, к ее разработке необходимо привлекать широкую общественность, в том числе и строительные управления, однако нынешний порядок разработки законопроектов свидетельствует, скорее, о том, что законодательная база хорошо реагирует на потребности отрасли, но не ищет оптимальных решений в ситуациях, когда желание строить быстро и легко вступает в противоречие с другими важными общественными потребностями.