В продажу поступил новый творожный сырок Kārums, созданный народом Латвии

Кроме того, Food Union решил сохранить самый популярный вкус сырка инициативы Virssieriņš в своем основном ассортименте под названием Magoņu plombīra ("Пломбир с маком"), и этот сырок уже продается в крупнейших магазинах Латвии в несколько измененной упаковке.

"Поклонники Kārums всегда были очень отзывчивы, но нас по-настоящему удивила столь сильная популярность выбранного сырка Virssieriņš - показатели продаж этого продукта оказались в два раза выше, чем мы планировали. Видя этот отклик, мы решили сохранить Virssieriņš в ассортименте, а также выпустить на рынок еще одну из трех самых популярных идей, предложенных народом в рамках этой кампании -

истинно латышский вкус со ржаным хлебом, клюквой и брусникой", - рассказала Илва Вейдемане, руководитель брендов молочных продуктов Food Union.

Как сообщалось, весной этого года в инициативе Saliec Virssieriņu приняли участие более 30 тысяч человек, представляющих не только всю Латвию, но и зарубежные страны, где проживают латыши. Всего из предложенных на сайте www.virssierins.lv вариантов вкусов - 12 творожных вкусов, 16 добавок и 3 вкуса глазури - было создано 173 уникальных вкусовых сочетания.

Три самых популярных из них - сырок со вкусом пломбира с маком в шоколадной глазури, сырок из вареной сгущенки с начинкой из сгущенного молока в карамельной глазури и сырок со ржаными сухарями, клюквой и брусникой - вырвались в лидеры уже в самом начале акции.

В результате победителем был признан творожный сырок Kārums со вкусом пломбира с маком в шоколадной глазури, который появился на полках магазинов в начале июня этого года.