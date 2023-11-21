Мужчину приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство женщины

Суд также полностью удовлетворил требование потерпевшей стороны о возмещении имущественного ущерба и обязал осужденного выплатить потерпевшей стороне 1 302 евро, а также частично удовлетворил требование потерпевшей стороны о компенсации морального вреда и обязал осужденного выплатить 17 500 евро в качестве компенсации морального вреда.

Кроме того, с осужденного в пользу государства была взыскана компенсация в размере 2500 евро.

Уже сообщалось, что в апреле 2022 года в Юрмале обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджидал на улице женщину, желая ее убить.

Нападавший хотел отомстить за то, что потерпевшая, с которой у него ранее была постоянная интимная связь, дала против него показания в уголовном процессе, и на основании этих показаний он был признан виновным и наказан.

Обвиняемый напал на женщину и нанес ей ножевые ранения взятым с собой ножом, в результате чего она скончался.