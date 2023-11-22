Видео ⟩ В Плявниеках мужчина стал жить в машине после ссоры с девушкой

Юрис спал в машине три ночи. Он решил "утопить" свое горе алкоголем. Лиене говорит, что Юрис сидит в машине Volvo и пьет как минимум три дня.

Около обеда Юрис завел двигатель своей машины и немного покатался по двору. При этом он задел бок соседской Toyota, оставив несколько царапин. Соседи заметили мелкую аварию и вызвали полицию. Полицейские встретили Юриса, от которого пахло алкоголем, но он сделал вид, что не пил и не садился за руль.

В разговоре с полицейскими Юрис придерживался следующей версии - алкоголь он якобы употреблял только после дорожно-транспортного происшествия, и без доказательств ему нельзя было предъявить обвинение в вождении в нетрезвом виде.

Хотя спровоцированная авария не была серьезной и доказать, что Юрис вел машину в нетрезвом виде, будет сложно, полиция зафиксировала несколько нарушений. Одно из них, например, употребление алкоголя после несчастного случая.

Хотя водитель Volvo, возможно, и надеялся, что употребление алкоголя после аварии повлечет за собой более мягкое наказание, чем вождение в нетрезвом виде, прокурор поясняет, что это совсем не так.

Самый крупный штраф за употребление алкоголя после ДТП может достигать двух тысяч евро, пояснил прокурор.

На данный момент в отношении Юриса возбуждено два дела об административных правонарушениях - одно за повреждение автомобиля и оставление места происшествия, другое за распитие спиртных напитков после дорожно-транспортного происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā