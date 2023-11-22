Видео ⟩ В Плявниеках мужчина стал жить в машине после ссоры с девушкой

Несколько дней назад Юрис, житель рижкого микрорайона Плявниеки серьезно поссорился со своей девушкой Лиене (имя изменено), которая после тщательного размышления решила прекратить романтические отношения. Юрису ничего не оставалось, как демонстративно спать в своей машине под окнами квартиры Лиене, надеясь, что его возлюбленная изменит свое решение, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Юрис спал в машине три ночи. Он решил "утопить" свое горе алкоголем. Лиене говорит, что Юрис сидит в машине Volvo и пьет как минимум три дня.
Около обеда Юрис завел двигатель своей машины и немного покатался по двору. При этом он задел бок соседской Toyota, оставив несколько царапин. Соседи заметили мелкую аварию и вызвали полицию. Полицейские встретили Юриса, от которого пахло алкоголем, но он сделал вид, что не пил и не садился за руль.
В разговоре с полицейскими Юрис придерживался следующей версии - алкоголь он якобы употреблял только после дорожно-транспортного происшествия, и без доказательств ему нельзя было предъявить обвинение в вождении в нетрезвом виде.
Хотя спровоцированная авария не была серьезной и доказать, что Юрис вел машину в нетрезвом виде, будет сложно, полиция зафиксировала несколько нарушений. Одно из них, например, употребление алкоголя после несчастного случая.
Хотя водитель Volvo, возможно, и надеялся, что употребление алкоголя после аварии повлечет за собой более мягкое наказание, чем вождение в нетрезвом виде, прокурор поясняет, что это совсем не так.
Самый крупный штраф за употребление алкоголя после ДТП может достигать двух тысяч евро, пояснил прокурор.
На данный момент в отношении Юриса возбуждено два дела об административных правонарушениях - одно за повреждение автомобиля и оставление места происшествия, другое за распитие спиртных напитков после дорожно-транспортного происшествия.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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