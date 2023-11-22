Неприятный запах изо рта: причины и советы, как от него избавиться

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Именно неправильная гигиена полости рта с течением времени приводит к образованию налета на зубах и повышает риск развития гингивита, также известного как бляшковидный гингивит. Если гингивит не лечить, то в конечном итоге он переходит в более тяжелую форму и возникает пародонтит, что чревато потерей зубов. Как при гингивите, так и при пародонтите одним из характерных признаков является галитоз. Однако стоматологи иногда допускают, что неприятный запах изо рта может возникать и как реакция организма на пломбировочный материал старого поколения - акрилат. Зубной налет также имеет тенденцию задерживаться за большими серебряными пломбами, накапливаться и вызывать неприятный запах изо рта.