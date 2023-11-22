Неприятный запах изо рта: причины и советы, как от него избавиться

Если неприятный запах изо рта, или галитоз, стал нежелательным спутником вашей повседневной жизни и вы не можете найти причину в своем питании - значит, нужно искать причину в другом месте - возможно, в желудке, горле, носовой полости, печени или почках. Лайла Залите, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, объясняет, какие признаки указывают на более серьезные проблемы со здоровьем, когда следует обратиться к специалисту, и как бороться с неприятным запахом изо рта.
В нормальных условиях и при хорошем здоровье дыхание имеет слегка сладковатый аромат, который ни сам человек, ни окружающие не чувствуют. Конечно, неприятный запах изо рта ранним утром, сразу после пробуждения, после курения, после еды, богатой чесноком, луком или экзотическими специями, после рыбных блюд является вполне нормальным, физиологическим явлением. Галитоз может быть вызван не только пищевыми привычками, но и отсутствием навыков гигиены полости рта и другими причинами.
"Чтобы определить причину галитоза, нужно попытаться понять, на что похож неприятный запах изо рта.
Если он напоминает запах сыра, то причина, скорее всего, кроется в проблемах, связанных с носовой полостью. При резком повышении уровня сахара в организме возникает риск развития диабета, при этом изо рта будет ощущаться запах фруктов. Если изо рта пахнет рыбой или аммиаком, необходимо проверить почки, а кислый запах изо рта может быть признаком астмы и генетического заболевания - муковисцидоза. Запах фекалий, напротив, является признаком заболеваний кишечника. Если изо рта пахнет сладкой или прогорклой плесенью, это может быть признаком цирроза печени", - говорит фармацевт Лайла Залите.
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И все-таки
в 80-90% случаев причиной неприятного запаха изо рта является состояние полости рта.
Именно неправильная гигиена полости рта с течением времени приводит к образованию налета на зубах и повышает риск развития гингивита, также известного как бляшковидный гингивит. Если гингивит не лечить, то в конечном итоге он переходит в более тяжелую форму и возникает пародонтит, что чревато потерей зубов. Как при гингивите, так и при пародонтите одним из характерных признаков является галитоз. Однако стоматологи иногда допускают, что неприятный запах изо рта может возникать и как реакция организма на пломбировочный материал старого поколения - акрилат. Зубной налет также имеет тенденцию задерживаться за большими серебряными пломбами, накапливаться и вызывать неприятный запах изо рта.
Возможные причины
Одной из причин неприятного запаха изо рта может быть распространенная гастроэнтерологическая проблема - рефлюксная болезнь. Реже причиной галитоза являются так называемые дивертикулы - карманы, образующиеся в верхней трети пищевода, в которых скапливаются и портятся остатки пищи, вызывая стойкий неприятный запах изо рта.
Однако чаще всего после того, как стоматолог оценил состояние полости рта пациента и пришел к выводу, что все в порядке и причину неприятного запаха изо рта следует искать в другом месте, пациента направляют к ЛОРу, или отоларингологу, поскольку
галитоз очень часто вызывается воспалением носовых пазух, тонзиллитом, синуситом или тонзиллярными пробками.
Лайла Залите отмечает, что человек, жалующийся на галитоз, может быть пациентом и другого врача: "Например, диабетики часто жалуются на неприятный запах изо рта как на следствие нарушения обмена веществ, поскольку состояние слизистых оболочек также меняется из-за высокого уровня сахара. Кроме того, неприятный запах изо рта является одним из симптомов некоторых заболеваний щитовидной железы, как и при тяжелых заболеваниях печени, когда уже развилась печеночная недостаточность и орган уже не способен к детоксикации.
Дыхание пациентов как с печеночной, так и с почечной недостаточностью, как правило, имеет характерный сладковатый аромат”.
Советы по борьбе с неприятным запахом изо рта
Для борьбы с неприятным запахом изо рта фармоцевт Apotheka дает пять советов.
Практично. Для устранения неприятного запаха изо рта можно приобрести в аптеке специальные ополаскиватели, освежающие средства или спреи.
Важно правильно использовать ополаскиватели для полости рта - желательно после еды в течение дня.
Доступны также средства, обогащенные кислородом и фтором - они не только освежают дыхание, но к тому же кислород улучшает процессы заживления и оздоравливает десны.
Профилактично. Следите за гигиеной полости рта и регулярно посещайте стоматолога! Чистите зубы не реже двух раз в день фторсодержащей зубной пастой, не забывая про очищение языка.
Зубную щетку рекомендуется менять каждые два-три месяца и сразу после болезни, а также раз в день пользоваться зубной нитью или доступной в аптеках зубной щеточкой для чистки промежутков между зубами.
Если вы используете зубные протезы, не забывайте снимать их на ночь и тщательно очищать предназначенным для этого средством перед тем, как установить их в полости рта.
Стратегически. Рекомендуется отказаться от вредных привычек, не курить, воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя.
Ежедневно. Обратите внимание на свой рацион. Непереносимость какого-либо продукта или группы продуктов также может быть причиной неприятного запаха изо рта.
Также важно не забывать регулярно увлажнять слизистую оболочку рта, чтобы предотвратить ее пересыхание и появление неприятного запаха изо рта. Поэтому взрослому человеку необходимо выпивать не менее 1,5 л воды в день.
Вкусно. Быстрое решение проблемы неприятного запаха изо рта - жевательная резинка без сахара или сосательные конфеты с ксилитом. Некоторые специи, обладающие антисептическими свойствами, такие как сельдерей, гвоздика, кориандр, мята, кардамон, корица, имбирь, гуава и анис, а также чашка зеленого чая также могут помочь предотвратить неприятный запах изо рта.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Apotheka.
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