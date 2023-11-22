ЕС планирует к весне производить 1 млн артснарядов в год

Производственный потенциал оборонных предприятий в Европейском Союзе к весне 2024 года достигнет 1 млн артиллерийских снарядов в год, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его оценке, к концу будущего года этот показатель составит даже 1,3-1,4 млн снарядов. Об этом еврокомиссар сообщил депутатам Европарламента в Брюсселе во вторник, 21 ноября, на сессии вопросов и ответов на тему обязательств ЕС по предоставлению Украине 1 млн боеприпасов до марта 2024 года. Бретон отметил, что пришел к такому выводу, посетив военно-промышленные компании в 15 странах ЕС.

В то же время, по словам еврокомиссара, "проблема заключается в ситуации с контрактами в целом", поскольку около 40 процентов продукции поставляется за пределы Европы в третьи страны. Чтобы все произведенные боеприпасы были переданы Украине, государства Евросоюза должны отдать приоритет производству именно для нее. По словам Тьерри Бретона, именно таким было его предложение, но Совет ЕС не поддержал его. Кроме того, страны Евросоюза сейчас не заключают достаточного количества контрактов на производство снарядов. "Мы шаг за шагом строим европейский рынок обороны. Подписание контрактов позволит ускорить наши поставки в Украину", подчеркнул Бретон. По его словам, производство ускоряется, ЕС может быстро создать дополнительные мощности, но для поставок Украине на первом месте должна быть политическая воля.