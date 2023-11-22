Видео ⟩ "Вспоминаю каждый день". Бабушка спасателя, погибшего в Золитуде, рассказала о своем внуке

Родственники людей, оказавшихся в магазине, со страхом и слезами ждали известий о погибших, число которых росло с каждой минутой. "Вспоминаю каждый день, всегда просыпаюсь в три часа ночи. Все десять лет. Десять лет, когда на часах три ночи, я просыпаюсь. Ничего не помогает. Надо идти на кухню, пить кофе, успокаиваться, а потом снова спать", - рассказала TV3 Ziņas Аустрите, бабушка погибшего пожарного Эдгара Рейнфелда.

Эдгару было 25 лет. В день обрушения крыши супермаркета он был на дежурстве. Еще будучи подростком он мечтал стать пожарным и упорно шел к своей цели.

Для Аустрите он был вместо сына. 23 года он провел под одной крышей с бабушкой и дедушкой и, в точности, как последний, стал спасателем. "В полвосьмого в тот самый день я звонила внуку. Он не поднимал. Тогда я поняла, что их часть отправилась к месту крушения. Потому что он всегда мне отвечает".

Хотя годы идут, женщина надеется, что однажды ее ждет справедливый суд, а на месте катастрофы будет создан обещанный парк, как место памяти всех погибших.

В комнате, где когда-то жил Эдгар, его бабушка устроила уголок воспоминаний, возле которого она проводит большую часть дня: "Я заглядываю сюда каждый день, это мой любимый уголок".

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)