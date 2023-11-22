Видео ⟩ В Польше агрессивного водителя удалось успокоить только с помощью видеорегистратора

В столице Польши Варшаве водитель очень разозлился, когда другой сделал ему выговор за агрессивную манеру вождения.
Как отметил автор видео, водитель Peugeot агрессивно вел транспортное средство еще до обострения ситуации.
Разногласия начались после того, как агрессивный водитель решил перестроиться в другую полосу и чуть не врезался в борт автомобиля автора видео. Автор видео выразил недоумение по поводу этого маневра. Это и разозлило другого водителя, и он решил выяснить отношения.
Автор видео несколько раз пытался подъехать ближе к агрессивному водителю, пока это не удалось. Завязалась бурная перепалка, но все быстро закончилось, поскольку автор видео показал, что все записывается, и это сработало - агрессивный водитель успокоился.
Многие в комментариях под видео призвали передать видео в полицию, чтобы агрессивный водитель был наказан.
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