Видео ⟩ В Польше агрессивного водителя удалось успокоить только с помощью видеорегистратора

Как отметил автор видео, водитель Peugeot агрессивно вел транспортное средство еще до обострения ситуации.

Разногласия начались после того, как агрессивный водитель решил перестроиться в другую полосу и чуть не врезался в борт автомобиля автора видео. Автор видео выразил недоумение по поводу этого маневра. Это и разозлило другого водителя, и он решил выяснить отношения.

Автор видео несколько раз пытался подъехать ближе к агрессивному водителю, пока это не удалось. Завязалась бурная перепалка, но все быстро закончилось, поскольку автор видео показал, что все записывается, и это сработало - агрессивный водитель успокоился.

Многие в комментариях под видео призвали передать видео в полицию, чтобы агрессивный водитель был наказан.