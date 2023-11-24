Во дворе дома Мии Шем (Mia Schem) вокруг пальмы с бахромой летают разноцветные попугаи и громко кричат. Теплый солнечный день в тихом жилом районе. Но в этом доме витает невыносимая тяжесть. Прошло 33 дня с момента резни 7 октября и исчезновения 21-летней Мии. Прошло 23 дня с тех пор, как террористы ХАМАС опубликовали видео, на котором запечатлена Мия. Это 23-дневное доказательство того, что Мия жива. Более свежих новостей о судьбе девушки нет.

Поддержать маму, старшего брата и двух младших сестер приходят родственники, друзья, соседи. Непостижимые ужасы, которые совершили террористы ХАМАС во время нападения, и состояние, в котором видели заложников, являются тем, что не дает родным понять, что происходит с Мией.

Белый пикап Toyota с вооруженными террористами ХАМАС на улицах Газы. Полуобнаженная женщина без признаков жизни лежит лицом вниз в грузовом кузове пикапа с согнутыми в неестественном положении рукой и ногой. Пикап проезжает сквозь толпу находящихся в эйфории жителей Газы, которые ликуют по поводу захваченной женщины, плюют в нее, бьют мертвое тело палками.

Когда, вечером 6 октября, семья собралась на субботний ужин. Миа сказала, что собирается поехать на фестиваль на юг. Только не сказала, куда именно.

Следующее утро для семьи Мии, как и для всех остальных в Израиле, началось с новостей о ракетном обстреле. На Израиль обрушились ракеты. Множество террористов ХАМАС ворвались в Израиль из сектора Газа и убивали всех, кого встречали на пути.

В разгар этих тревожных новостей семья узнала, что фестиваль, на который отправилась Миа, проходит недалеко от сектора Газа. Телевидение сообщило о теракте на музыкальном фестивале Nova на юге страны.