Был старый подвал, стало годное помещение: опыт жителей рижской хрущевки

В Риге не менее 65% всего населения проживает в микрорайонах, из них 61% - в многоквартирных домах, построенных до 1980 года. Жители советских серийных домов уже несколько лет жалуются на плохое качество подъездных дорог, нехватку парковочных мест и общее состояние домов. Пока одни пишут гневные посты в районных группах в Facebook, другие берут инициативу в свои руки. Так сделал житель Петерсалы - Петерис, который за пару месяцев преобразил старый подвал хрущевки в годное для хранения вещей помещение.
Каждый может что-то поменять
Петерис Крейлис живет в обычной пятиэтажной хрущевке на Петерсале, на улице Умео, 6. Как и многие жители похожих многоэтажек, его семья столкнулась с проблемой хранения вещей.
"У меня в доме четыре велосипеда. Их особо негде хранить. Я живу на третьем этаже, и велосипеды мы хранили на балконе", - рассказывает RUS TVNET житель Петерсалы.
В хрущевках квартиры относительно небольшие - размер двухкомнатной квартиры с балконом - 47 кв. м. В силу вынужденных обстоятельств Петерис стал задумываться о решении своей проблемы - так ему пришла идея привести в порядок большой подвал в доме. Само здание было построено в 1960-х годах и с тех пор значительного ремонта в нем не проводилось.
Петерис обратился к своим соседям, и вместе они решили навести порядок в старом подвале, чтобы он был годен для хранения вещей. В доме более 90 квартир, над конкретным подвалом в подъезде находятся 15 квартир, но только 6 из них откликнулись на эту идею.
"Это была наша собственная инициатива. Мы никуда не обращались с этим. Скинулись и сами все почистили", - рассказывает Петерис.
Так как дом находится в управлении рижского самоуправления, у жильцов нет права влиять на такие решения, объяснил Петерис, почему они не обратились с возникшей проблемой в Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).
По словам жильца дома, в подвале валялись старые вещи (бутылки, банки, мебель и т. д.), которые там лежали более 10 лет, там было грязно и стоял неприятных запах, также были разрушены деревянные балки.
За несколько дней жильцы дома вычистили весь подвал, что-то продали в Facebook, остальное увезли в контейнерах для строительных материалов. Всего потребовалось три контейнера объемом 8 куб м. Вывоз мусора обеспечил RNP.
Затем подвал обустроили стойками для велосипедов и самокатов, металлическими полками для хранения вещей, а также была установлена железная дверь. Этот процесс занял несколько месяцев и обошелся жильцам около 1000 евро (170 евро на одну квартиру).
Эту историю Петерис Крейлис презентовал на конференции по городскому планированию "Ослепительный район", организованной движением MadCity Riga в ноябре.
MadCity Riga - это движение, способствующее обсуждению актуальных проблем в городах и поиску их решения в сотрудничестве с самоуправлениями и политиками.
Конференция в Риге прошла уже седьмой раз, и в этом году в центре внимания оказались микрорайоны Латвии. Жители делились успешными историями о преображении своего района и воодушевляли других - каждый может начать менять к лучшему свой микрорайон.
Какие проблемы волнуют рижан?
В начале октября этого года движение MadCity Riga совместно с компанией Kantar провели исследование, опросив 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет о самых важных проблемах в микрорайонах Латвии.
"Почему нас интересуют микрорайоны? Большинство наших городских жителей живут в городской среде, которую нельзя назвать приемлемой. С микрорайонами никто ничего делать не хочет, потому что считают, что проще снести старое и построить новое, а надо думать о том, как максимально восстановить и улучшить существующую среду", - говорит Нейлс Балгалис, главный организатор MadCity Riga.
Жители Латвии в качестве двух наиболее важных проблем на территории микрорайонов, в которых они проживают, выделяют плохое состояние дорог и подъездных путей, плохой асфальт (38%) и нехватку парковочных мест (27%).
Третья проблема - общее состояние зданий: этим обеспокоены 26% рижан и 17% жителей Латвии, проживающих в микрорайонах.
Рижане также больше озабочены безопасностью в микрорайонах, чем жители районов других городов Латвии: например, четверть опрошенных рижан обеспокоены социально незащищенными жителями кварталов, 22% респондентов указывают на проблему бездомных, а 9% беспокоит преступность в микрорайоне.
Тот факт, что негде хранить вещи - колеса, детские коляски и т. д. - достаточно существенная проблема для рижан: потому что хороших помещений нет, а подвалы зачастую не очень безопасные.
Экологическая проблема также упоминается в опросе как одна из важнейших - например, жителей микрорайонов Латвии волнует вопрос сортировки и вывоза мусора; для тех, кто живет в этих кварталах, город слишком шумный, и они называют проблемой шумовое загрязнение и интенсивное движение транспорта, а 12% жителей Риги обеспокоены загрязнением воздуха в окрестностях столицы. MadCity совместно с Kantar впервые провели подобный опрос в 2018 году, и наиболее важные проблемы, отмеченные жителями микрорайонов, не изменились за пять лет.
Однако жизнь в микрорайоне имеет и свою привлекательную сторону. В качестве трех положительных сторон проживания в микрорайоне жители Латвии отмечают наличие магазинов (42% респондентов), возможность безопасно передвигаться пешком (36%) и легкодоступность общественного транспорта (34%).
Для рижан наличие магазинов и удобного сообщения является еще более значимым положительным моментом - это признают более половины опрошенных жителей столичных микрорайонов. Трети опрошенных как по всей Латвии, так и в столице нравится, что рядом в микрорайоне есть школы и детские сады. Несмотря на то, что 19% респондентов признались, что в Риге не хватает качественных общественных пространств на свежем воздухе, где можно провести свободное время с детьми, занимаясь спортом, гуляя в зеленой зоне или в парках, другие считают, что в микрорайонах столицы есть хорошее общественное пространство под открытым небом (32%). У четверти опрошенных жителей хорошие соседи в многоквартирных домах: так говорят 26% жителей Латвии и 21% опрошенных жителей Риги.
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