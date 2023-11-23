Был старый подвал, стало годное помещение: опыт жителей рижской хрущевки

Для рижан наличие магазинов и удобного сообщения является еще более значимым положительным моментом - это признают более половины опрошенных жителей столичных микрорайонов. Трети опрошенных как по всей Латвии, так и в столице нравится, что рядом в микрорайоне есть школы и детские сады. Несмотря на то, что 19% респондентов признались, что в Риге не хватает качественных общественных пространств на свежем воздухе, где можно провести свободное время с детьми, занимаясь спортом, гуляя в зеленой зоне или в парках, другие считают, что в микрорайонах столицы есть хорошее общественное пространство под открытым небом (32%). У четверти опрошенных жителей хорошие соседи в многоквартирных домах: так говорят 26% жителей Латвии и 21% опрошенных жителей Риги.