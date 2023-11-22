Видео ⟩ Из горящего дома в Риге спасены 15 человек. Изменено движение общественного транспорта

15 человек были спасены утром в среду, 22 ноября, из горящего дома в Риге, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 8:48 в VUGD поступила информация о том, что из окна четвертого этажа пятиэтажного жилого дома на улице Пернавас идет черный дым.
Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит квартира на четвертом этаже, а из нескольких окон люди зовут на помощь. Пожарные спасли из горящего здания 15 человек, еще десять человек были эвакуированы.
Видео: Пожар на улице Пернавас в Риге
Десяти жильцам дома потребовалась медицинская помощь.
В квартире на четвертом этаже горела комната площадью 20 кв. м и коридор площадью 10 кв. м. На месте происшествия работали 25 пожарных, распространение огня было локализовано около 10:00.
Работы на месте происшествия продолжаются.
Из-за пожара был изменен маршрут 3-го автобуса в направлении Плявниеков - на остановках Cēsu iela и Pērnavas iela автобус не останавливается. В направлении Даугавгривы автобус также не останавливается на остановке Pērnavas iela, сообщили в Rīgas satiksme.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!