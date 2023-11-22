Снег, метель и -15°. На следующей неделе в Латвии установится зимняя погода

В ночь на четверг, 23 ноября, на большей части территории страны ожидаются метели, в Курземе ночью пройдут сильные дожди, а днем они ожидаются и в других регионах страны. В четверг и в ночь на пятницу возможны также грозы. Снежный покров в некоторых регионах превысит 10 см, а сильный дождь на западе Курземе вызовет быстрый подъем уровня рек.

Порывы южного, юго-западного ветра в четверг составят до 15-20 метров в секунду, в западных и центральных регионах - до 24 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 29 метров в секунду. Днем ветер немного ослабнет, но начиная с юго-запада вновь начнет усиливаться и достигнет на побережье Курземе 24 метров в секунду.

Температура воздуха в четверг составит от -1 градуса на границе с Россией до +9 градусов на Курземском побережье. В пятницу температура воздуха ночью и днем составит от -2 до +5 градусов, а в выходные дни постепенно понизится.

Начиная с выходных ожидается снег, и на следующей неделе на большей части территории страны снежный покров увеличится до 10-25 см. Ночью и днем ожидаются морозы. В отдельные ночи при ясном небе температура может опуститься ниже -15 градусов.