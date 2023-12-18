Не благодаря, а вопреки. Как прошел первый семестр обучения на государственном языке?

Этот учебный год ознаменовался началом перехода школ нацменьшинств на обучение исключительно на государственном языке. Что стало понятно за первый семестр такого обучения? Вопросы, жалобы, предложения? Все это я решил узнать у непосредственных участников процесса - учителей, учеников и их родителей.
Важно!
Большинство опрошенных мною людей согласились на использование их цитат только на условиях анонимности. Поэтому в статье не будут раскрываться их имена и конкретные школы. Но редакции RUS TVNET известно, кто эти люди.
Контекст
С 1 сентября 2023 года переход на государственный язык обучения состоялся во всех дошкольных образовательных учреждениях, а также в 1-х, 4-х и 7-х классах школ. С 1 сентября 2024 года это произойдет во 2-х, 5-х и 8-х классах всех школ, а с 1 сентября 2025 года - в 3-х, 6-х и 9-х классах.
По информации Министерства образования и науки, переход на обучение только на латышском языке коснется 136 дошкольных учреждений, в том числе частных учебных заведений, реализующих образовательные программы нацменьшинств. Это 27,3% от общего числа дошкольных учреждений. Программу дошкольного образования нацменьшинств в них осваивают 13 345 детей.
В свою очередь, образовательных учреждений, реализующих программу основного образования нацменьшинств - 129, или 20,4% от общего числа школ. Число учащихся, осваивающих образовательную программу нацменьшинств - 43 258, или 19,5% от общего числа учащихся.
Государственная служба качества образования в сентябре и октябре провела проверки знания латышского языка учителями в школах нацменьшинств.
По их оценке, 32% учащихся учебных заведений, главным образом на уровне дошкольного образования, в 1-м и 4-м классах, испытывают трудности с общением на латышском языке на уроках и занятиях.
Учебные достижения 33% обучающихся в учебных заведениях в результате проверочных работ были ниже годовой оценки, в то время как в пяти учебных заведениях знания латышского языка учащихся не были на достаточном уровне, чтобы успешно продолжить обучение на латышском языке.
Несмотря на жалобы, Европейский суд по правам человека не обнаружил нарушений прав человека в осуществляемом в Латвии переходе на обучение на государственном языке.
В октябре Министерство образования и науки оценивало переход как успешный.
Латышский язык учат. А вот с остальными предметами сложнее...
Опрошенные мною ученики в большинстве своем сходятся на том, что их уровень латышского языка вырос. По их словам, он и раньше не был особенно низким, но постоянное общение на нем во время уроков действительно помогло.
Впрочем, не все настолько прекрасно. Так, одна ученица, у которой, по словам ее педагогов, блестящие отметки, считает, что освоить латышский язык как родной для свободного понимания всех предметов не так легко.
"Миссия невыполнима, и в лучшем случае мы придем к хорошему уровню латышского языка лет через 6", - считает она.
Мама первоклассника отметила, что не происходит интеграции латышского языка во внешкольную жизнь.
"Есть ощущение, что для него жизнь - на русском языке - отдельно, учеба - на латышском языке - отдельно.
Как два разных пока непересекающихся мира.
Условно, встретив слова из школьного задания в жизни, например, в кино, он может не сопоставить, что это то же самое, и не отреагировать", - говорит мама.
Одно из основных опасений перед массовым переходом - это то, что из-за обучения на неродном языке ученикам будет сложнее по всем предметам, кроме, собственно, латышского языка. И, судя по ответам опрошенных мною людей, так оно и есть.
"Очень замедлился процесс понимания теории на уроках, где требуется критическое мышление. Пока учили билингвально, была возможность понять базу на родном языке, а сейчас такой возможности нет, и кажется, что дело идет в два раза медленнее", - признается учительница из Даугавпилса.
"Стало сложнее, потому что теперь все на латышском", - согласен ученик 4-го класса.
"Для точных наук просто зубрим терминологию на латышском, для понимания процессов времени не остается", - вторят ученики 7-го класса.
"Есть ощущение, что он не учит предметы, а только латышский язык. По количеству домашних заданий - латышский язык стабильно выместил все остальные предметы.
Так или иначе все домашние задания сводятся к тому, что это домашнее задание по латышскому языку.
Важнее выучить слова на латышском языке, а не содержание. Отдельно беспокоит английский язык - слова переводятся на латышский, который ребенок еще не знает. И поэтому словно английский стопорится", - отмечает мама первоклассника.
Однако есть и те, кто считает, что это временные проблемы.
"Большой разницы незаметно, но есть сложности из-за конкретных деталей. При переходе на полноценный латышский язык требуется адаптация", - считает семиклассница.
Надо сказать, что объективно оценить эти процессы сложно, так как первое полугодие еще не подошло к концу, так что нет даже средних семестровых оценок. Министерство образования и Комитет образования Рижской думы в ответ на мои запросы ответили, что оценивать изменения в успеваемости стоит в разрезе аж трех лет.
Если же говорить субъективно, то реакция разнится. Некоторые опрошенные учителя и ученики бьют тревогу, сообщая о снижении средней оценки, предварительно, на два-три балла. Другие же, наоборот, заявляют, что особой разницы нет.
Директор Рижской 72-й средней школы Павел Пестов рассказал, что в своей школе они сами провели специальные диагностирующие работы, чтобы как раз оценить этот вопрос. Финальные данные на момент нашего с ним разговора еще не были готовы, но Пестов уже сказал, что ожидает определенного снижения результатов.
"Это абсолютно прогнозируемо и нормально. Здесь главное то, как мы с коллегами проработаем эти результаты", - объясняет Пестов.
Учителям стало еще сложнее готовиться
Говоря о проблемах в преподавании различных предметов, Пестов соглашается, что после перехода на государственный язык обучения учителям надо по-другому подходить к преподаванию.
"Некоторые коллеги не до конца еще осознали, что провести урок на латышском языке - это только начало. Должны быть эффективные методические приемы, которые позволяют быстрее освоить языковую терминологию, письменные конструкции и так далее. Это требует от учителя другого подхода.
Нужно реально вводить другие методики, чтобы дети быстрее выучили определенные термины, быстрее научились отвечать на латышском.
И это происходит очень медленно, потому что, конечно, для некоторых учителей этот переход - большой стресс", - объясняет Пестов.
Самоощущение педагогов также сильно упало.
"Учителя стали измученными, раздражительными, выгорают. Никто не шутит в школе", - сообщает одна учительница.
"Мы сталкиваемся с выгоранием: средний возраст учителей не снижается, и получается, что реформы, изменения в основном легли на плечи людей 50+; очень сложно в этом возрасте восстанавливать ресурсы и энергию, особенно когда привык делать все на высшем уровне", - признается ее коллега из другой школы.
Пестов добавляет, что периодически в школе случаются отдельные конфликтные ситуации, особенно из-за того, что некоторые педагоги хотят "отойти от принятых решений". По словам директора, такое поведение вносит разлад в весь рабочий коллектив.
А вот у Министерства образования и Комитета образования Рижской думы совсем другие впечатления о том, как себя чувствуют учителя.
Представители министерства уверили меня, что коллективы учебных заведений "положительно настроены на работу и перемены". А в Рижской думе так и вовсе заявили, что "после профессиональных бесед в школах и на основании результатов опроса мы делаем вывод, что педагоги чувствуют себя хорошо".
А что с уроками русского языка?
Отдельная история - это уроки русского языка. При переходе программу русского языка как родного убрали. Школы на это реагируют по-разному.
В каких-то учебных заведениях остается только программа русского языка как иностранного. И возникают странные ситуации, когда дети, шесть лет учившиеся по программе русского как родного, вдруг переходят на программу иностранного языка.
"Принципиально другая подготовка к урокам, потому что надо отталкиваться от базового языка для теории - латышского, а еще учесть, что ученики до этого осваивали русский язык как родной. Надо помочь им развивать свои знания и умения дальше и больше, но не используя прежний углубленный в грамматику подход", - сетует учительница русского языка.
В каких-то школах, например в 72-й, работает система факультативных занятий.
"У нас было сразу принято концептуальное решение, что мы не будем изучать русский язык как иностранный, мы не пойдем в этом направлении".
В результате ученики могут выбрать дополнительные три урока в неделю для изучения русского языка и культуры. Пестов отмечает, что все первые классы выбрали этот дополнительный предмет. В четвертом классе такой предмет выбрали четыре потока из пяти, в седьмом - три из пяти.
В любом случае у многих учителей русского языка снизилась нагрузка и, соответственно, заработок.
"Я вынуждена добирать часы, преподаю новый для себя предмет - спорт и здоровье, - да еще и на латышском языке (а это уже двойной вызов), а также веду кружки по русскому языку и литературе, которые поддержала администрация.
Количество вызовов как минимум утроилось, но с оплатой труда это, к сожалению, так не работает", - признается педагог.
Общее впечатление
Видно, что переход на государственный язык обучения проходит, мягко говоря, не гладко. Причем, если какие-то потенциальные проблемы были предугаданы, благодаря чему появились помощники педагогов и финансирование факультативных уроков русского языка, то какие-то остались за пределами решений.
Родители и ученики замечают, что страдают знания и процесс обучения по всем предметам, кроме непосредственно латышского языка.
Учителя выгорают и с трудом меняют свой подход к преподаванию на неродном для себя языке.
Администрация ищет баланс между требованиями к латышскому языку и школьной программой.
Непонятно, как решать конфликты между детьми. Ведь в первом классе, с одной стороны, нужно уже общаться только по-латышски с ребенком, а с другой - как-то объяснять школьные правила.
И это только то, что лежит на поверхности. А теперь вопрос - как на это реагирует Министерство образования?
Главная проблема, по их словам, это то, что далеко не все учителя знали латышский язык на необходимом уровне. Вот и все. Учителя - довольны. Родители - понимают, что детям необходим латышский язык на рынке труда. Диалог с администрациями - ведется.
"Считаем, что необходимо прекратить необоснованно затянувшуюся сегрегацию школ. Путь к единой школе - это одновременно и путь к единому обществу, в том числе стратегический, и вопрос долгосрочной безопасности страны", - так Министерство образования заканчивает текст с ответами на мои вопросы.
Рижская дума туда же: проблем нет, половина учеников оценивает переход позитивно, и в целом школьники осознают его необходимость (о мыслях второй половины учащихся не говорится). У администрации есть понимание того, как проводить переход, а учителя чувствуют себя хорошо.
"Комитет образования Рижской думы продолжит оказывать методическую поддержку педагогам и командам руководства школ", - уверяют меня.
И мне не очень понятно, чиновники этих ведомств искренне не видят проблем, которые объективно существуют? Или просто делают хорошую мину при плохой игре?
***
Очень важно. Этот материал не про то, надо или не надо переходить всеми школами на государственный язык обучения. Этот процесс уже происходит, и теперь вопрос только в том, насколько гладко он пройдет.
После общения с учениками, учителями, родителями, директорами и представителями Министерства образования и Рижской думы у меня сложилось четкое впечатление, что возникающие проблемы ложатся на плечи отдельных учебных заведений или конкретных людей.
Интеграцией латышского языка в повседневную жизнь должны заниматься родители.
Решением конфликтов на местах - помощники педагогов.
Как выстроить уроки по-новому? Как решать конфликты? Чем в программе придется пожертвовать, ведь скорость обучения из-за латышского языка снизилась? И еще множество вопросов, ответы на которые ученикам, учителям, родителям и администрации приходится находить самим.
И они справятся. Я уверен в этом. Вот только будет это не благодаря, а вопреки. К сожалению.
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