Не благодаря, а вопреки. Как прошел первый семестр обучения на государственном языке?

Однако есть и те, кто считает, что это временные проблемы.

"Большой разницы незаметно, но есть сложности из-за конкретных деталей. При переходе на полноценный латышский язык требуется адаптация", - считает семиклассница.

Надо сказать, что объективно оценить эти процессы сложно, так как первое полугодие еще не подошло к концу, так что нет даже средних семестровых оценок. Министерство образования и Комитет образования Рижской думы в ответ на мои запросы ответили, что оценивать изменения в успеваемости стоит в разрезе аж трех лет.

Если же говорить субъективно, то реакция разнится. Некоторые опрошенные учителя и ученики бьют тревогу, сообщая о снижении средней оценки, предварительно, на два-три балла. Другие же, наоборот, заявляют, что особой разницы нет.

Директор Рижской 72-й средней школы Павел Пестов рассказал, что в своей школе они сами провели специальные диагностирующие работы, чтобы как раз оценить этот вопрос. Финальные данные на момент нашего с ним разговора еще не были готовы, но Пестов уже сказал, что ожидает определенного снижения результатов.

"Это абсолютно прогнозируемо и нормально. Здесь главное то, как мы с коллегами проработаем эти результаты", - объясняет Пестов.

Учителям стало еще сложнее готовиться

Говоря о проблемах в преподавании различных предметов, Пестов соглашается, что после перехода на государственный язык обучения учителям надо по-другому подходить к преподаванию.