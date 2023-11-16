ЕСПЧ не видит нарушений в переводе всех школ на латышский язык

ЕСПЧ в четверг, 16 ноября, в приговоре по делу "Джибути и другие против Латвии" единогласно признал отсутствие нарушения Европейской конвенции по правам человека.

Конституционный суд в 2019 году вынес постановление о конституционности соответствующих поправок, признав их соответствующими Конституции.

Джибути и другие выражали обеспокоенность такими же изменениями, но в частных школах. Конституционный суд также признал, что законодатель, регулируя использование языков в общем образовании в частных школах, обеспечил баланс между содействием использованию государственного языка и правом принадлежащих к нацменьшинствам лиц на сохранение и развитие своей идентичности и культуры.

ЕСПЧ, в частности, констатировал, что принятые правительством Латвии меры по увеличению использования государственного языка в школах были соразмерными и необходимыми, в частности, для обеспечения единства в системе образования и достаточного уровня знания латышского языка, что позволило бы жителям эффективно участвовать в общественной жизни.

Как отметил работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров, ЕСПЧ принял во внимание, что Латвия "частично финансирует частные школы".

Ранее стало известно, что ЕСПЧ принял схожее решение по делу "Валлиулина и другие против Латвии", единогласно постановив, что принятые пять лет назад поправки об увеличении доли латышского языка в образовании не нарушают конвенцию.

22 марта 2018 года Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и закону об общем образовании, которые предусматривают постепенный переход на обучение на латышском языке в средней школе в учебных заведениях меньшинств начиная с 2019/2020 учебного года. За принятие законопроектов проголосовали 58 депутатов, против - 18.

У сторон по делу "Валлиулина и другие против Латвии" есть три месяца на то, чтобы подать ходатайство о повторном рассмотрении дела в Большую палату ЕСПЧ.