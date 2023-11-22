Россия начнет требовать знания русского от претендентов на "золотые визы"

Российские власти потребовали от иностранцев, желающих приобрести "золотые визы", не только инвестиций в Россию, но и знания русского языка, истории государства и законодательства, сообщает The Moscow Times.
Главным барьером для граждан Индии, Ирана, Китая и Бангладеш для получения вида на жительство в России в обмен на инвестиции оказались тесты по русскому языку и вопросы по истории России, рассказала соосновательница Rus Residency Наталья Фридлендер.
Тем не менее нескольким гражданам Германии без знания русского языка удалось сдать тесты и подать документы на получение "золотых виз".
В МВД России подтвердили, что для получения вида на жительство необходимо доказать знание русского языка, истории и законодательства. Это задумано как "канал натурализации для людей, которые хотят связать свою жизнь с Россией и интегрироваться в общество".
Первоначально Минэкономразвития России пыталось отменить требование к соискателям "золотых виз" проходить проверки, но МВД отклонило такую возможность.
Отмечается, что с начала года заявления на получение вида на жительство в России в обмен на инвестиции подали около 20 иностранцев. В общей сложности они договорились инвестировать в российскую экономику около 1,2 млрд рублей (12,5 млн евро). Это в десять раз меньше, чем первоначально прогнозировало российское правительство.
"Языковые требования, а тем более - экзамен по истории и законодательству, не делают "золотые визы" привлекательными для иностранных инвесторов. Ни в одной из аналогичных программ в Греции, Испании, Венгрии, ОАЭ и на Кипре нет таких требований", - рассказала представитель компании Beyond Residency & Citizenship Екатерина Исаева.
Ранее в этом году российское правительство запустило механизм "золотой визы", позволяющий иностранцам получить ВНЖ в упрощенном порядке. Для этого необходимо выполнить одно из условий: вложить 15 миллионов рублей (156 тысяч евро) в социально значимые проекты, в течение двух лет платить налоги, сборы и страховые взносы от деятельности зарегистрированного юрлица в размере не менее 4 млн рублей (41 тысяча евро) в год, инвестировать 30 миллионов рублей (312 тысяч евро) в российскую компанию, работающую на рынке не менее трех лет или купить в России недвижимость, кадастровая стоимость которой начинается с 25 миллионов рублей (260 тысяч евро).
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