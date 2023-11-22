Россия начнет требовать знания русского от претендентов на "золотые визы"

"Языковые требования, а тем более - экзамен по истории и законодательству, не делают "золотые визы" привлекательными для иностранных инвесторов. Ни в одной из аналогичных программ в Греции, Испании, Венгрии, ОАЭ и на Кипре нет таких требований", - рассказала представитель компании Beyond Residency & Citizenship Екатерина Исаева.

Ранее в этом году российское правительство запустило механизм "золотой визы", позволяющий иностранцам получить ВНЖ в упрощенном порядке. Для этого необходимо выполнить одно из условий: вложить 15 миллионов рублей (156 тысяч евро) в социально значимые проекты, в течение двух лет платить налоги, сборы и страховые взносы от деятельности зарегистрированного юрлица в размере не менее 4 млн рублей (41 тысяча евро) в год, инвестировать 30 миллионов рублей (312 тысяч евро) в российскую компанию, работающую на рынке не менее трех лет или купить в России недвижимость, кадастровая стоимость которой начинается с 25 миллионов рублей (260 тысяч евро).