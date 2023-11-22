Жизнь без волос. Иева откровенно об алопеции

Прошло всего полтора месяца с тех пор, как Иева узнала о своем диагнозе, поэтому она еще учится с ним жить. "Я все еще учусь, как просыпаться утром, смотреть в зеркало и говорить себе - вау, ты красивая! Хоть у тебя и нет волос".

Раньше у нее были длинные черные волосы, которые ей очень нравились.

"Честно говоря, я не знаю, справлюсь ли я с этим. Это тяжело, приходится плакать. Хочется сказать: как я буду жить, как я буду работать, как я буду встречаться с людьми, и нужна ли я вообще такая кому-нибудь?" - говорит Иева.

Женщина осознала серьезность проблемы, когда увидела, что в раковине и на коленях у нее пучки волос. "Я поняла, что это не пройдет, и мне пришлось бежать к врачу. А когда моя коллега показала мне, что большая часть волос выпала на затылке, я была у врача уже на следующий день".