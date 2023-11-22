Жизнь без волос. Иева откровенно об алопеции

Фитнес-тренер Иева Берзиня в программе "Слон в студии" (Zilonis studijā) откровенно рассказала о потере волос из-за аутоиммунного заболевания - алопеции.
Прошло всего полтора месяца с тех пор, как Иева узнала о своем диагнозе, поэтому она еще учится с ним жить. "Я все еще учусь, как просыпаться утром, смотреть в зеркало и говорить себе - вау, ты красивая! Хоть у тебя и нет волос".
Раньше у нее были длинные черные волосы, которые ей очень нравились.
"Честно говоря, я не знаю, справлюсь ли я с этим. Это тяжело, приходится плакать. Хочется сказать: как я буду жить, как я буду работать, как я буду встречаться с людьми, и нужна ли я вообще такая кому-нибудь?" - говорит Иева.
Женщина осознала серьезность проблемы, когда увидела, что в раковине и на коленях у нее пучки волос. "Я поняла, что это не пройдет, и мне пришлось бежать к врачу. А когда моя коллега показала мне, что большая часть волос выпала на затылке, я была у врача уже на следующий день".
Сейчас фитнес-тренер в основном каждый день носит парик, а тренировки проводит в шапке. Однако она признается, что постепенно приближается к тому моменту, когда она тоже сможет приходить в спортзал без шапки.
Алопеция - это аутоиммунное заболевание, вызывающее выпадение волос. Обычно оно начинается с нескольких безволосых участков на коже головы. Возможно также выпадение волос на любом участке тела. У некоторых людей выпадают брови или ресницы. При аутоиммунном заболевании иммунная система организма ошибочно атакует какую-либо часть тела - органы или клетки. При алопеции иммунная система атакует волосяные фолликулы.
Историю о выпадении волос в фото- и видеоформате Иева опубликовала в своем Instagram:
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