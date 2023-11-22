Таких в мире менее 500! Ресторан Pavāru māja, заслуживший особую звезду "Мишлен"

Фото: Пресс-фото

Рядом с рестораном Pavāru māja владелец создал сад наблюдателей за природой - общедоступное место, где каждый может остановиться, послушать и познакомиться с природными процессами - пением птиц, домиками для насекомых, цветами и кустарниками, привлекающими бабочек, грядками с травами и овощами.

Фото: Пресс-фото

Получая "зеленую звезду" на церемонии вручения премии "Мишлен", владелец ресторана Эрик Дрейбантс в своем выступлении отметил, что ему жаль, что основатели латвийской ресторанной индустрии Мартиньш Ритиньш и Улдис Шульте пропустили этот очень важный для отрасли день, но он очень рад, что получил награду, поскольку ресторан Pavāru māja с самого начала своей деятельности был ориентирован на устойчивое развитие.

​Pavāru māja в Лигатне также имеет Зеленый сертификат (Lauku ceļotājs) за соблюдение принципов управления, экономию ресурсов и создание туристических предложений, дружественных к окружающей среде и местному сообществу. Ресторан также является членом международного движения Slow food, цель которого - сохранение местных традиций, популяризация органического земледелия и просвещение общественности, а также является активным лидером общественного мнения в отрасли, участвуя в различных проектах и ​​вдохновляя другие отрасли пищевой промышленности следовать принципам устойчивого управления в своей работе.

Галерея: Торжественная церемония вручения наград "Мишлен"