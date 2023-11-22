Таких в мире менее 500! Ресторан Pavāru māja, заслуживший особую звезду "Мишлен"

На церемонии 21 ноября 2023 года "Мишлен" наградил "зеленой звездой" один латвийский ресторан - команду Pavāru māja в Лигатне с Эриком Дрейбантсом, Юрисом Дукальским, Юрием Семеновым и Юстине Калеей - за выдающиеся кулинарные навыки и устойчивую гастрономическую деятельность.
"Зеленая звезда" указывает на устойчивую гастрономическую деятельность. Оценка Bib Gourmand подтверждает сочетание хорошего качества и доступной цены.
"Зеленая звезда" - награда за устойчивость самого популярного в мире ресторанного гида "Мишлен". Ее присуждают ресторанам, которым удалось объединить опыт превосходной гастрономии с основными принципами экологического и дружелюбного человеку управления, вдохновляя при этом как гурманов, так и ресторанную индустрию следовать примеру в направлении устойчивого развития. Сегодня на сайте гида можно найти 490 ресторанов, удостоенных этой "зеленой звезды", и вот в список добавлен новейший ресторан прямо из Латвии - Pavāru māja.
Pāvāru māja - ресторан Эрика Дрейбантса, расположенный в Лигатне, на территории Национального парка Гауя, в отреставрированном бывшем здании Лигатненского родильного дома. Миссия ресторана - сотрудничая с местными фермерами и исследуя дикую природу, найти вкусы, характерные для латвийского региона.
Шеф-повар ресторана Юрис Дукальскис и его команда предлагают меню из 4 блюд на обед и 6 блюд на ужин с самыми яркими вкусовыми оттенками. При составлении меню команда уделяет особое внимание философии slow food и сезонности продуктов, используя их по возможности "от и до".
Рядом с рестораном Pavāru māja владелец создал сад наблюдателей за природой - общедоступное место, где каждый может остановиться, послушать и познакомиться с природными процессами - пением птиц, домиками для насекомых, цветами и кустарниками, привлекающими бабочек, грядками с травами и овощами.
Получая "зеленую звезду" на церемонии вручения премии "Мишлен", владелец ресторана Эрик Дрейбантс в своем выступлении отметил, что ему жаль, что основатели латвийской ресторанной индустрии Мартиньш Ритиньш и Улдис Шульте пропустили этот очень важный для отрасли день, но он очень рад, что получил награду, поскольку ресторан Pavāru māja с самого начала своей деятельности был ориентирован на устойчивое развитие.
Pavāru māja в Лигатне также имеет Зеленый сертификат (Lauku ceļotājs) за соблюдение принципов управления, экономию ресурсов и создание туристических предложений, дружественных к окружающей среде и местному сообществу. Ресторан также является членом международного движения Slow food, цель которого - сохранение местных традиций, популяризация органического земледелия и просвещение общественности, а также является активным лидером общественного мнения в отрасли, участвуя в различных проектах и вдохновляя другие отрасли пищевой промышленности следовать принципам устойчивого управления в своей работе.
Галерея: Торжественная церемония вручения наград "Мишлен"
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