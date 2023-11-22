Депутат Сейма Целяпитерс исключен из фракции "Нового Единства"

По словам председателя фракции Эдмунда Юревица, сегодня фракция приняла решение, что Целяпитерс будет работать в Сейме как внефракционный депутат. Однако Юревиц "очень надеется", что по важным вопросам, связанным с государственным бюджетом, Целяпитерс продолжит голосовать "по-государственному".

После этого во фракции "Нового Единства" останется 25 депутатов. Фракция Союза зеленых и крестьян в настоящее время имеет 16 мандатов, "Прогрессивные" - десять, поэтому правительство Эвики Силини опирается на очень хрупкое большинство, в том числе на поддержку некоторых независимых депутатов.

Целяпитерс не участвовал в голосовании по вопросу о передаче в комиссии законопроекта о ратификации Стамбульской конвенции. Кроме того. он внес отличающееся от остальных членов коалиции предложение - продолжить применение 5% ставки НДС на свежие фрукты и овощи. Коалиция же предлагает установить ставку НДС в размере 12%.

Фракция и Целяпитерс принципиально по-разному понимают принципы работы в команде, отмечает Юревиц, указывая, что на этапе утверждения бюджета в Сейме "командный дух и единство в нашей совместной работе особенно необходимы".

С принятием этого решения число внефракционных депутатов увеличилось до четырех - помимо Целяпитерса, это депутаты Олег Буров, Игорь Раев и Глория Гревцова.