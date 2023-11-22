Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией, кроме одного

В пятницу, 24 ноября, в полночь закрываются дополнительные пункты пересечения восточной границы до конца года. Открытым останется только КПП "Рая-Йоосеппи" - самый северный из всех.

На других пунктах пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией заявления на получение международной защиты приниматься не будут.

Хассинен заявил, что организованный, незаконный въезд мигрантов продолжается, и он распространился также на северные пункты пересечения границы. "Из-за этого Пограничное управление вместе с другими органами безопасности оценило ситуацию и предложило решение правительству, которое правительство сегодня одобрило", - добавил он.

По словам премьер-министра Финляндии, если ситуация с мигрантами будет ухудшаться, они готовы к еще более жестким мерам. Он добавил, что Россия спровоцировала эту ситуацию, и российская сторона также способна эту ситуацию прекратить.

Галерея: Граница Финляндии и России

По словам финского государственного руководства, действия организованы. Россия пропускает на границу людей, у которых нет надлежащих для пересечения границы документов. В ноябре в Финляндию через восточную границу прибыло около 700 просителей убежища.

Ранее глава МВД Финляндии заявила, что решение правительства с 18 ноября закрыть четыре КПП на границе с Ленобластью и Карелией в связи с миграционным давлением, которое идет с территории РФ, принесло лишь "частичный" результат. Новые меры по обеспечению безопасности на границе прорабатываются без лишней огласки, уточнила Мари Рантанен.