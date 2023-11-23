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Фото и видео ⟩ К Латвии приблизилось связанное с РФ судно, оператор которого, возможно, причастен к повреждению эстонского газопровода
Фото: Ekrānuzņēmums no Marinetraffic.
Apollo.lv Eva Gaigalniece
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В среду, 22 ноября, к Латвии приблизилось зарегистрированное в Гонконге грузовое судно Newnew Panda 1. Это судно принадлежит оператору, который управляет и судном Newnew Polar Bear, имеющим связь с инцидентом 8 октября, когда был поврежден соединяющий Эстонию и Финляндию газопровод Balticconnector. В октябре Центральная криминальная полиции Финляндии сообщила, что из морских глубин поднят якорь, который, очевидно, и повредил газопровод. Якорь мог быть от зарегистрированного в Гонконге судна Newnew Polar Bear. Портал Apollo обобщил доступную информацию о судне, о том, как далеко оно продвинулось, а также о местах, где находятся латвийские кабели связи.

Судно Newnew Panda 1 два часа стояло в Финском заливе

Базирующийся в Китае ориентированный на Россию оператор Yangpu Newnew Shipping управляет судном Newnew Polar Bear. В начале этого года оператор запустил контейнерные перевозки между Россией, Китаем и Южной Кореей и на сегодняшний день приобрел 12 судов.

Последней покупкой компании стало судно Newnew Panda 1, построенное в 2007 году, которое в августе было куплено у норвежской финансовой группы Pareto за 20,8 миллиона долларов.

Newnew Polar Bear - зарегистрированный в Гонконге контейнеровоз. Судно является главным подозреваемым в повреждении газопровода Balticconnector в Финском заливе в октябре 2023 года.

Судно Newnew Polar Bear
Судно Newnew Polar Bear Фото: Jerzy Nowak / Marinetraffic.com

Судно было построено в 2005 году. Его длина составляет 169 метров, а ширина - 27 метров. Ранее его называли Baltic Fulmar и Reinbek. Судно может принять на борт 1638 морских контейнеров.

Судно прибыло в российский Архангельск 21 октября этого года и 25 октября направилось в Северное море.

Норвежская онлайн-газета The Barents Observer сообщила, что в разрешении, выданном администрацией Северного морского пути при российской компании "Росатом", указано, что название оператора судна изменилось.

В предыдущем разрешении оператором была указана компания Hainan Xin Yang Shipping Co, Ltd, однако обновленный документ адресован компании Torgmoll, зарегистрированной в России и имеющей офисы в Москве и Шанхае. Эта компания входит в список членов Российско-Китайского делового форума.

Фото: Скриншот сайта Российско-Китайского делового форума

Фото: ekrānuzņēmums.

Судно, подошедшее к Латвии - это Newnew Panda 1. По данным финских СМИ, во вторник вечером судно остановилось в Финском заливе более чем на два часа. Финская береговая охрана следила за ситуацией, но никаких дополнительные сообщений не поступало.

Впрочем, береговая охрана отметила, что связалась с судном, на котором указали, что возникла проблема с двигателем.

Судно приблизилось к Латвии

18 ноября судно вышло из России. Как упоминалось ранее, это судно связано с Newnew Polar Bear, поэтому возникли опасения, не может ли оно вызвать повреждения латвийских коммуникационных кабелей. По наблюдениям портала Apollo, судно находится в Балтийском море и приблизилось к Латвии. Национальные вооруженные силы (НВС) в соцсети Х сообщили, что информация о коммуникационных кабелях и их защите классифицирована.

Фото: Newnew Panda 1 приближается к Латвии

Фото: Ekrānuzņēmums no Marinetraffic.

"Принимая во внимание геополитические обстоятельства, сфера обороны уже долгое время обращает усиленное внимание на инфраструктуру в территориальных водах Латвии", - сообщают НВС.

Видео: Newnew Panda 1 приближается к Латвии

Портал Apollo обратился к НВС с дополнительными вопросами, но ответа пока не получил.

Латвийские кабели связи в Балтийском море

Закон о морском планировании внутреннего моря, территориального моря и исключительной экономической зоны Латвийской Республики до 2030 года предусматривает, что латвийские воды являются важным пространством для транснациональных сетей электронных коммуникаций.

Их пересекают шесть коммуникационных кабелей, проложенных в открытом Балтийском море. Волоконно-оптический кабель соединяет Вентспилс со Швецией (остров Готланд). Латвийские воды пересекают также литовские кабели, а датско-российский кабель пересекает небольшую часть территории ЕЭЗ. В акватории Рижского залива кабели не проложены.

Фото: Территория интересов государственной обороны

Фото: likumi.lv

В 2015 году была начата процедура получения разрешения на строительство нового международного волоконно-оптического кабеля Eastern light. Планируется, что проект соединит Северную Германию (Росток) и Финляндию (Хельсинки). Кабель пройдет вдоль побережья Германии, Польши, Латвии и Эстонии. На латвийском участке кабель будет иметь несколько выходов на сушу - в Лиепае, Павилосте и Вентспилсе.

В связи с тем, что осенью прошлого года в Балтийском море был взорван газопровод Nord Stream, 13 декабря 2022 года Министерство обороны (МО) подготовило проект распоряжения правительства "Об участии Национальных вооруженных сил в усиленной охране морского кабеля связи Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) в территориальных водах Латвии".

Это означает, что армия занимается усиленной защитой латвийского морского кабеля связи. Тогда в министерстве пояснили, что за последние месяцы в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с расположенной в морских глубинах инфраструктурой, и у Латвии в море такая инфраструктура тоже есть, поэтому планируется привлечь находящиеся в распоряжении НВС ресурсы для усиления безопасности подводной критически важной инфраструктуры.

Как судно могло повредить эстонско-шведский кабель?

Полиция безопасности Эстонии обнаружила искусственные повреждения подводного кабеля связи, соединяющего Эстонию и Швецию. Техническая экспертиза подтвердила, что якорь, поднятый из Балтийского моря и считающийся возможной причиной повреждения кабелей связи и газопровода Balticconnector, принадлежит зарегистрированному в Гонконге грузовому судну Newnew Polar Bear.

"Теперь мы можем сказать, что якорь, извлеченный из моря 24 октября, по некоторым характеристикам соответствует якорю Newnew Polar Bear. На якоре был обнаружен тот же тип краски, что и на поврежденном газопроводе", - сказал Ристо Лохи, следователь из Национального бюро расследований Финляндии.

Генеральный прокурор Эстонии Трийну Олева заявила, что погода позволила поближе рассмотреть повреждение кабеля связи, соединяющего Эстонию и Швецию, а эксперты Полиции безопасности Эстонии "подтвердили, что подводный кабель был поврежден в результате деятельности человека". Работа кабеля полностью восстановлена.

Хотя следователи до сих пор анализируют разные версии повреждения кабелей связи Эстония - Швеция и Эстония - Финляндия, основная версия на данный момент заключается в том, что повреждение связано с Newnew Polar Bear.

Олева подтвердила, что подготовлен запрос к китайским властям об оказании юридической помощи, чтобы можно было провести расследование в отношении корабля и его экипажа и выяснить обстоятельства происшествия.

Пока неизвестно, какие страны будут участвовать в уголовном расследовании. Информация о том, что российский кабель связи в Балтийском море в территориальных водах Финляндии также поврежден, не влияет на расследование уголовного дела, которое ведет Эстония. Расследование ущерба Balticconnector проводят власти Финляндии.

8 октября был поврежден газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию. В то же время были повреждены кабели связи между Эстонией и Финляндией, а также Эстонией и Швецией.

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила в октябре, что со дна моря был поднят якорь, который, по всей видимости, повредил Balticconnector. Якорь мог принадлежать судну Newnew Polar Bear, зарегистрированному в Гонконге.

В начале ноября стало известно, что одновременно был поврежден и российский кабель связи длиной около 1000 километров, соединяющий в Балтийском море Санкт-Петербург и Калининград. Он частично пересекает экономическую зону Финляндии и Швеции.

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