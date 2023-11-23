Фото и видео ⟩ К Латвии приблизилось связанное с РФ судно, оператор которого, возможно, причастен к повреждению эстонского газопровода

В среду, 22 ноября, к Латвии приблизилось зарегистрированное в Гонконге грузовое судно Newnew Panda 1. Это судно принадлежит оператору, который управляет и судном Newnew Polar Bear, имеющим связь с инцидентом 8 октября, когда был поврежден соединяющий Эстонию и Финляндию газопровод Balticconnector. В октябре Центральная криминальная полиции Финляндии сообщила, что из морских глубин поднят якорь, который, очевидно, и повредил газопровод. Якорь мог быть от зарегистрированного в Гонконге судна Newnew Polar Bear. Портал Apollo обобщил доступную информацию о судне, о том, как далеко оно продвинулось, а также о местах, где находятся латвийские кабели связи.

Судно Newnew Panda 1 два часа стояло в Финском заливе

Базирующийся в Китае ориентированный на Россию оператор Yangpu Newnew Shipping управляет судном Newnew Polar Bear. В начале этого года оператор запустил контейнерные перевозки между Россией, Китаем и Южной Кореей и на сегодняшний день приобрел 12 судов.

Последней покупкой компании стало судно Newnew Panda 1, построенное в 2007 году, которое в августе было куплено у норвежской финансовой группы Pareto за 20,8 миллиона долларов.

Newnew Polar Bear - зарегистрированный в Гонконге контейнеровоз. Судно является главным подозреваемым в повреждении газопровода Balticconnector в Финском заливе в октябре 2023 года.

Судно Newnew Polar Bear Фото: Jerzy Nowak / Marinetraffic.com

Судно было построено в 2005 году. Его длина составляет 169 метров, а ширина - 27 метров. Ранее его называли Baltic Fulmar и Reinbek. Судно может принять на борт 1638 морских контейнеров.

Судно прибыло в российский Архангельск 21 октября этого года и 25 октября направилось в Северное море.