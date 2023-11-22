Видео ⟩ Погоня за пьяным водителем в Лудзе: в ДТП пострадал автомобиль полиции

В среду, 22 ноября, в 15 часов сотрудники Государственной полиции в Лудзе заметили автомобиль Audi A6, манера езды водителя которого вызвала подозрения. Стражи порядка решили остановить машину, однако водитель не подчинился требованиям и начал бегство, сообщили порталу TVNET в Госполиции.
Во время преследования были привлечены дополнительные силы Государственной полиции, и спустя какое-то время стражам порядка удалось задержать водителя Audi. В ходе проверки концентрации алкоголя в выдохе алкометр показал 1,68 промилле. Кроме того, у мужчины не было водительских прав.
В связи с нарушением Госполиция начала уголовный процесс. Водитель Audi задержан и помещен в изолятор временного задержания. Кроме того, начат административный процесс за неподчинение законным требованием стражей порядка.
Нужно добавить, что один из экипажей полиции, ехавший на преследование, попал в ДТП - произошло столкновение оперативного транспорта и автомобиля марки Volvo. В результате аварии пострадавших нет, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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