Видео ⟩ Погоня за пьяным водителем в Лудзе: в ДТП пострадал автомобиль полиции

Во время преследования были привлечены дополнительные силы Государственной полиции, и спустя какое-то время стражам порядка удалось задержать водителя Audi. В ходе проверки концентрации алкоголя в выдохе алкометр показал 1,68 промилле. Кроме того, у мужчины не было водительских прав.

В связи с нарушением Госполиция начала уголовный процесс. Водитель Audi задержан и помещен в изолятор временного задержания. Кроме того, начат административный процесс за неподчинение законным требованием стражей порядка.

Нужно добавить, что один из экипажей полиции, ехавший на преследование, попал в ДТП - произошло столкновение оперативного транспорта и автомобиля марки Volvo. В результате аварии пострадавших нет, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.