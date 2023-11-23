Нанес ножом не менее 53 ударов. Новые детали безжалостного убийства женщины в Каугури

Выхватив охотничий нож длиной 20 сантиметров, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей бывшей подруге не менее 53 ударов. Затем 40-летний мужчина сел на убитую и стал ждать, когда соседи заметят шокирующую сцену.

"Я с балкона своей квартиры видел кого-то на асфальте, кто-то лежал, что-то похожее на тело человека. Я не понял, но это тело лежало и тряслось. Второй человек стоял рядом, звонил кому-то по телефону. По телефону он сказал, что отмстил, избил и все в порядке. Я сначала подумал, что очередная драка местных пьяниц между собой. Понял, что нужно вызывать полицию", - рассказал передаче местный житель.