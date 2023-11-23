Нанес ножом не менее 53 ударов. Новые детали безжалостного убийства женщины в Каугури

Во вторник, 21 ноября, RUS TVNET сообщал о том, что в силу вступило решение Рижского окружного суда, согласно которому мужчина был приговорен к пожизненному заключению за убийство своей знакомой - он нанес ей по меньшей мере 50 ножевых ранений. Передача Degpunktā телеканала TV3 раскрыла новые детали произошедшего.
Под покровом темноты убийца спрятался в подворотне недалеко от дома жертвы и терпеливо ждал, пока женщина пойдет в сторону подъезда.
Выхватив охотничий нож длиной 20 сантиметров, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей бывшей подруге не менее 53 ударов. Затем 40-летний мужчина сел на убитую и стал ждать, когда соседи заметят шокирующую сцену.
Мужчина ждал довольно долго, поскольку свидетелей практически не было - некоторые соседи что-то услышали и пошли посмотреть, но было уже поздно, сообщает Degpunktā.
"Я с балкона своей квартиры видел кого-то на асфальте, кто-то лежал, что-то похожее на тело человека. Я не понял, но это тело лежало и тряслось. Второй человек стоял рядом, звонил кому-то по телефону. По телефону он сказал, что отмстил, избил и все в порядке. Я сначала подумал, что очередная драка местных пьяниц между собой. Понял, что нужно вызывать полицию", - рассказал передаче местный житель.
"Он себя просто не контролировал, просто бил. На мой вопрос - зачем, он сказал, что начал бить ножом и, поняв, что она дышит, продолжил наносить удары, чтобы убить.
Он ничего не отрицал, признал свою вину, высказав сожаление в связи с тем, что совершил. И просил суд не применять самое суровое наказание", - рассказала прокурор Галина Белиха.
Как уже сообщалось, апрельской ночью 2022 года в Юрмале обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ждал женщину на улице с целью убить ее. Нападавший хотел отомстить за то, что пострадавшая, с которой он ранее находился в постоянных интимных отношениях, дала против него показания по уголовному процессу и на основании этих показаний он был признан виновным и осужден.
Обвиняемый напал на пострадавшую с ножом, который он взял с собой, в результате чего наступила смерть пострадавшей.
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