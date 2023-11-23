Латвиец в ВСУ рассказал о своих травмах и выборе во время войны

До войны Алвис два года жил в Украине.

"За неделю до 24 февраля посольство Латвии попросило меня покинуть Украину, но у меня такой характер, что я не бросаю своих друзей, людей, которых люблю", - сказал Алвис.

В сентябре 2022 года латвиец официально поступил в ряды ВСУ в пехотную бригаду.

"Это война не только Украины, но и стран Балтии. Если Киев падет, то падет и Европа", - считает мужчина.

Алвис свободно владеет украинским языком. "Раньше я этого не знал, но за два года в окопах полностью усвоил. Если человек хочет, он может все".

Латвиец пострадал в результате атаки беспилотника в Харьковской области.

"У меня была травмирована вся правая сторона - плечо, спина, рука. Но больше всего пострадала правая голень. В результате я мог ходить только на костылях", - вспоминает он.

После реабилитации в больнице Алвис снова может свободно ходить.