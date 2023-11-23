Латвиец в ВСУ рассказал о своих травмах и выборе во время войны

Алвис Лукша - 30-летний солдат-доброволец из Латвии, воюющий в Украине. С начала войны в Украине он защищал ее независимость, сообщает портал galka.if.ua.
До войны Алвис два года жил в Украине.
"За неделю до 24 февраля посольство Латвии попросило меня покинуть Украину, но у меня такой характер, что я не бросаю своих друзей, людей, которых люблю", - сказал Алвис.
В сентябре 2022 года латвиец официально поступил в ряды ВСУ в пехотную бригаду.
"Это война не только Украины, но и стран Балтии. Если Киев падет, то падет и Европа", - считает мужчина.
Алвис свободно владеет украинским языком. "Раньше я этого не знал, но за два года в окопах полностью усвоил. Если человек хочет, он может все".
Латвиец пострадал в результате атаки беспилотника в Харьковской области.
"У меня была травмирована вся правая сторона - плечо, спина, рука. Но больше всего пострадала правая голень. В результате я мог ходить только на костылях", - вспоминает он.
После реабилитации в больнице Алвис снова может свободно ходить.
"У пациента были боли, ограничения в объеме движений, он очень быстро утомлялся, у него также была нарушена координация. Самая большая его просьба была снова начать ходить. Мы постепенно восстанавливали объем, мышечную силу и выносливость. И тогда врачи разрешили ему выполнять более сложные упражнения, чтобы он мог вернуться к привычному образу жизни", - рассказала изданию физиотерапевт.
Алвис уже выписан из больницы. "Одна часть меня очень хочет вернуться на войну. Оккупанты не покинут эту землю самостоятельно. Их следует изгнать как можно скорее. Но друзья и родственники уверяют меня, что для меня все могло закончиться хуже и что второго шанса может не быть. Поэтому мне придется выбирать. Я еще не решил. Но я все еще склонен вернуться в зону боевых действий вместе с моими украинскими братьями".
Латвиец уже знает, что хочет остаться в Украине.
"Когда мне было 18 лет, я уехал из Латвии в Ирландию, потом в Канаду, потом в Нидерланды. А потом я приехал в Украину. Мне здесь очень нравится. Я встретил много классных людей и друзей. Украина очень живописная и красивая страна, здесь есть все необходимое для жизни", - сказал солдат.
Видео: Сюжет об Алвисе на украинском телеканале ТСН
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