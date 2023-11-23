Фото ⟩ Снег и гололед затрудняют передвижение почти по всей территории Латвии

Утром в четверг, 23 ноября, на большей части территории Латвии снег и гололед затрудняют передвижение по главным и региональным автомобильным дорогам страны. Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 114 единиц техники зимнего обслуживания VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.
Затруднено движение по основным дорогам страны: на Таллиннском шоссе (А1) на всем его протяжении, на Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до поворота на Рауну и от Вириеши до Вецлайцене, на Валмиерское шоссе (А3) на участке от Мурьяни до Стренчи, на Рижской окружной дороге (Балтэзерс - Саулкалне) (А4), на дороге Саласпилс - Бабите (А5) на всем протяжении маршрута, а также на Даугавпилсском, Елгавском и Лиепайском шоссе на всем их протяжении.
Галерея: Первый снег в Риге
Также затруднено движение по дорогам Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово) (А12), граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13); на Даугавпилсской окружной дороге и Резекненской окружной дороге, а также на государственной региональной автомагистрали Тинужи - Кокнесе (Р80) на всем протяжении маршрута.
Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Валки.
Водителям следует быть особенно внимательными, выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.
❗️Šonakt un rīt no rīta Rīgā prognozē spēcīgu snigšanu. Aicinu būt īpaši piesardzīgiem, iespēju robežās izvēlēties strādāt attālināti, savlaicīgi plānot izbraukšanas laiku vai izvēlēties sab.transportu, ja auto nav aprīkots ar ziemas riepām.— Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) November 22, 2023
👉Vairāk info-https://t.co/6szpouy2KI pic.twitter.com/Y4lsXuqt2J
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!