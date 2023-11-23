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Фото ⟩ Снег и гололед затрудняют передвижение почти по всей территории Латвии

rus.tvnet.lv
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Снег и лед затрудняют движение транспорта почти на всей территории Латвии
Снег и лед затрудняют движение транспорта почти на всей территории Латвии Фото: Schutterstock.com

Утром в четверг, 23 ноября, на большей части территории Латвии снег и гололед затрудняют передвижение по главным и региональным автомобильным дорогам страны. Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 114 единиц техники зимнего обслуживания VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

Затруднено движение по основным дорогам страны: на Таллиннском шоссе (А1) на всем его протяжении, на Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до поворота на Рауну и от Вириеши до Вецлайцене, на Валмиерское шоссе (А3) на участке от Мурьяни до Стренчи, на Рижской окружной дороге (Балтэзерс - Саулкалне) (А4), на дороге Саласпилс - Бабите (А5) на всем протяжении маршрута, а также на Даугавпилсском, Елгавском и Лиепайском шоссе на всем их протяжении.

Галерея: Первый снег в Риге

Также затруднено движение по дорогам Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово) (А12), граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13); на Даугавпилсской окружной дороге и Резекненской окружной дороге, а также на государственной региональной автомагистрали Тинужи - Кокнесе (Р80) на всем протяжении маршрута.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Валки.

Водителям следует быть особенно внимательными, выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.

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