Фото ⟩ Снег и гололед затрудняют передвижение почти по всей территории Латвии

Затруднено движение по основным дорогам страны: на Таллиннском шоссе (А1) на всем его протяжении, на Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до поворота на Рауну и от Вириеши до Вецлайцене, на Валмиерское шоссе (А3) на участке от Мурьяни до Стренчи, на Рижской окружной дороге (Балтэзерс - Саулкалне) (А4), на дороге Саласпилс - Бабите (А5) на всем протяжении маршрута, а также на Даугавпилсском, Елгавском и Лиепайском шоссе на всем их протяжении.