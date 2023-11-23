Израиль: прекращение огня и освобождение заложников откладывается до пятницы

Ранее ожидалось, что первые заложники могут быть освобождены в четверг. Предполагалось, что освобождение будет происходить поэтапно - примерно по 12 заложников в день.

Однако в среду вечером, 22 ноября, советник по национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что освобождение заложников начнется согласно первоначальной договоренности между сторонами и не раньше пятницы.

Уже сообщалось, что в ночь на среду, 22 ноября, правительство Израиля после нескольких часов обсуждения одобрило соглашение с группировкой ХАМАС об освобождении части израильских заложников, захваченных 7 октября, паузах в боевых действиях и ответном освобождении части палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Исходя из деталей соглашения, боевики ХАМАС освободят 50 заложников-израильтян - гражданских лиц, женщин и детей, Израиль соглашается на прекращение огня в секторе Газа, которое будет действовать в течение 4 дней, правительство Израиля освободит из тюрем около 150 палестинских заключенных (позднее Минюст страны сообщил, что их будет 300) - женщин и несовершеннолетних. Во время перемирия в сектор Газа будут допускаться грузовики с гуманитарной помощью и топливом (по сообщениям, их будет 300).

Посредником соглашения выступает Катар, а также представители Египта и США. Все подразделения израильских служб безопасности - ЦАХАЛ, Шин-Бет и Моссад - поддерживают сделку, пишет издание Haaretz.

Галерея: Сектор Газа