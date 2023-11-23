Такое мнение высказал помощник диктатора в интервью пропагандистской газете "Московский комсомолец".

"Мы все прекрасно знаем, что горизонт планирования президента Путина составляет не месяцы, год или пять лет. Это десятилетия, поколения", - сказал Орешкин.

Помощник подчеркнул, что Путин не принимает никаких решений, думая о выборах. "Он всегда думает в контексте будущих поколений", - добавил Орешкин.

Президентские "выборы" в России запланированы на март следующего года, и нет никаких сомнений в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы, чтобы обеспечить убедительную победу Путина. На "выборах" Путин получит мандат на свой пятый президентский срок, который продлится до 2030 года.

После внесения поправок в российскую конституцию Путин получил право оставаться у власти до 2036 года.

Тогда Путину будет 83 года, а президентом он будет 32 года.

Такое время будет примерно эквивалентно периоду правления Иосифа Сталина (30 лет и 11 месяцев) и Екатерины II (34 года и четыре месяца). Путин будет далеко позади только Петра I, который находился у власти 42 года и девять месяцев.

Напомним, что уже более полутора лет продолжается полномасштабная военная агрессия России против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.