Видео ⟩ Обзор первого ресторана Латвии, получившего звезду "Мишлен"

Несколько дней назад ресторан Max Cekot Kitchen получил престижную премию отрасли - звезду "Мишлен". Журналисты новостной службы TV3 заглянули в ресторан.
Хозяин и шеф-повар заведения Максим Цекот рассказывает, что к ресторану уже удалось прикрепить узнаваемый знак Michelin. Он отмечает, что ресторан располагается в 107-летнем помещении, и находится только на втором этаже здания.
В начале в ресторане было всего пять столиков, а теперь в нем будет больше мест для клиентов.
Цекот говорит, что зарезервировать столик в ресторане можно только на январь, и прогнозирует, что через несколько месяцев "ажиотаж утихнет".
Также в ресторане есть так называемый "стол шефа" (chef table), за которым можно не только наблюдать за тем, как готовится блюдо, но и участвовать в особом процессе.
Подробнее - в сюжете новостей TV3 (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!