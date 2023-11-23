Видео ⟩ Обзор первого ресторана Латвии, получившего звезду "Мишлен"

Хозяин и шеф-повар заведения Максим Цекот рассказывает, что к ресторану уже удалось прикрепить узнаваемый знак Michelin. Он отмечает, что ресторан располагается в 107-летнем помещении, и находится только на втором этаже здания.

В начале в ресторане было всего пять столиков, а теперь в нем будет больше мест для клиентов.

Цекот говорит, что зарезервировать столик в ресторане можно только на январь, и прогнозирует, что через несколько месяцев "ажиотаж утихнет".

Также в ресторане есть так называемый "стол шефа" (chef table), за которым можно не только наблюдать за тем, как готовится блюдо, но и участвовать в особом процессе.

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