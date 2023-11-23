Фото до и после ⟩ Как оборудовать место для хранения одежды

Одной из насущных проблем, с которой сталкиваются люди при обустройстве квартиры, дома или рабочего помещения, является правильная организация хранения вещей и одежды. Особенно это важно в тех случаях, когда пространство ограничено, и нужно тщательно продумать, как правильно организовать гардероб, чтобы он вместил больше вещей.
Дизайнер делится своими советами, как обустроить в комнате место для хранения одежды или использовать готовые решения - шкафы-гардеробы и ниши, которые можно приспособить для размещения вещей.
Для танцевального коллектива Austris этот год был очень насыщенным - коллектив отметил свое 65-летие и принял участие в XXVII Вселатвийском празднике песни и XVII Празднике танца. В связи с напряженным графиком и разнообразными мероприятиями ансамбль откладывал обновление своего помещения. В распоряжении танцоров имеется одна комната очень вытянутой формы. Она используется в основном для хранения костюмов и аксессуаров танцоров, а также как рабочий кабинет руководителя ансамбля. Имеющиеся в комнате решения для хранения и их расположение были очень непрактичными. Помещение недостаточно организовано и не используется в полной мере. Из-за неэффективных решений для хранения не хватает места для удобного размещения всех костюмов, платьев и аксессуаров, таких как короны. Часть одежды даже хранится в мешках на полу.
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Дизайнер интерьеров IKEA преобразовала это помещение и дает ценные рекомендации, которые пригодятся при выборе решений для хранения дома.
Выбирайте гибкие и легко дополняемые решения
Измерив пространство, которые вы планируете отвести под гардероб, решите, какой тип гардероба вы предпочитаете - закрытый, открытый или, возможно, смешанный? Шкаф с дверцами придает помещению элегантную сдержанность и защищает вещи от пыли, но для того, чтобы одежда была на виду и ее можно было легко подобрать, выбирайте открытый шкаф без дверей. Открытая система также позволяет максимально организовать и использовать пространство гардеробной.
"Модульные гардеробные системы могут стать идеальным решением, поскольку их можно менять в зависимости от личных потребностей, высоты потолка, желаемой ширины, даже внутренних органайзеров и т. д. Можно даже комбинировать решения и делать открытые и закрытые гардеробы, встраивая в них полки, ящики и другие внутренние детали для хранения всяких мелочей", - говорит дизайнер интерьеров IKEA Ольга Журавлёва.
Дополнительный плюс - такая гардеробная система позволяет разместить одежду на высоте до потолка, причём в два этажа. Благодаря разнообразию полок можно хранить всё - от одежды, обуви до хрупких аксессуаров. Металлический каркас стеллажной системы делает её ещё более прочной, ведь некоторая верхняя одежда, а в данном случае народные костюмы, могут быть достаточно тяжёлыми. Максимальная нагрузка для таких систем хранения составляет 36 кг.
Удобным способом хранения аксессуаров являются полки и вставки в ящики с отделениями. Они помогут уберечь хрупкие аксессуары и аккуратно хранить их на своём месте. Другие органайзеры для одежды и обуви также позволяют хранить в любом гардеробе больше вещей и более упорядоченно, так чтобы легко найти нужную вещь.
Защита одежды от солнечного света и пыли
Поскольку большинство гардеробных систем являются открытыми, необходимо обратить внимание на то, как правильно хранить одежду, особенно в таких помещениях, как кладовые, склады. Ведь если одежда хранится очень долго, это может сказаться на ее долговечности и внешнем виде.
"Первое и главное правило - старайтесь избегать размещения гардеробной под прямыми солнечными лучами. Одежду можно защитить, поместив ее в чехлы, которые уберегут её от пыли и запахов. Чехол слегка прозрачный, чтобы можно было легко увидеть, что находится внутри", - говорит дизайнер интерьера.
Она советует дополнить гардеробные решения многофункциональными вешалками. На них можно хранить платки, ремни, галстуки и другие аксессуары, при этом они не занимают больше места, чем обычная вешалка. Отличным дополнением станут вешалки для брюк и юбок, на которых можно разместить несколько вещей, что позволит упорядочить гардероб, освободив место для большего количества одежды. Обувь можно хранить в предназначенных для этого коробках или мешках. Мешки для обуви можно приобрести по доступной цене - это устойчивое и удобное решение, которое можно использовать и в дороге, например, во время путешествий. Такой мешок защитит остальные вещи от грязи на обуви. Мешок для обуви застегивается на молнию сбоку, что делает его очень практичным в использовании, а когда он, то занимает мало места, так как полностью складывается. Кроме того, это долговечное и экологичное решение.
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