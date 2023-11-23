Фото до и после ⟩ Как оборудовать место для хранения одежды

Она советует дополнить гардеробные решения многофункциональными вешалками. На них можно хранить платки, ремни, галстуки и другие аксессуары, при этом они не занимают больше места, чем обычная вешалка. Отличным дополнением станут вешалки для брюк и юбок, на которых можно разместить несколько вещей, что позволит упорядочить гардероб, освободив место для большего количества одежды. Обувь можно хранить в предназначенных для этого коробках или мешках. Мешки для обуви можно приобрести по доступной цене - это устойчивое и удобное решение, которое можно использовать и в дороге, например, во время путешествий. Такой мешок защитит остальные вещи от грязи на обуви. Мешок для обуви застегивается на молнию сбоку, что делает его очень практичным в использовании, а когда он, то занимает мало места, так как полностью складывается. Кроме того, это долговечное и экологичное решение.