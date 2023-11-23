Философ Арнис Ритупс, считающийся пропавшим без вести, обратился к аудитории в видео на YouTube

В среду, 15 ноября, в СМИ появилась информация об исчезновении Арниса Ритупса, философа, издателя журнала Rīgas Laiks и ассоциированного профессора Латвийской академии художеств. В свою очередь, 22 ноября на YouTube появилось видео, на котором, скорее всего, Ритупс (под именем "Алдис Тирупс") обращается к зрителям из сельской местности.
Мужчина в маске и черной верхней одежде, голос которого напоминает голос философа и издателя журнала Rīgas Laiks Арниса Ритупса, начинает свое сообщение с того, что подчеркивает важность латышского языка.
"Хранителей латышского языка много. Одним из них вот уже 30 лет является журнал Rīgas Laiks под руководством замечательных редакторов и корректоров, который недавно отметил свой юбилей. В честь этого события ни Государственный фонд культурного капитала, ни какая-либо другая организация не оказали нам никакой поддержки. При нулевом бюджете мы заняли бывшее здание ЦК Коммунистической партии на улице Элизабетес, 2, и за четыре месяца превратили его в Территорию свободы в центре Риги".
"Мы превратили его в Лабораторию будущего - создав там храм муз искусства, архитектуры и дизайна, и, следуя Карлису Скалбе, посеяв ростки Храма Свободы. И то, и другое - медленно превращая журнал в дом, ничего не отнимая у журнала. Превращая его в дом через разговоры. В этом доме происходило много разговоров, которые вы, возможно, когда-нибудь увидите и услышите", - говорит человек в видеоролике.
В последнее время тематика журнала Rīgas Laiks пронизана упоминаниями о грибах, особенно о мухоморах. В следующем повествовании герой видео объясняет эту тенденцию.
"Чтобы привлечь внимание всего мира к тому, что мы делаем в Доме дураков Rīgas Laiks, бывшем ЦК Коммунистической партии, бывшем Всемирном торговом центре, который недавно собирались снести, мы, следуя сказке Карлиса Скалбе "15", посеяли мухоморы. Мы посеяли их над Нью-Йорком, Лондоном, Парижем, Берлином, Римом, Иерусалимом и над Цесисом, откуда первый красный мухомор Rīgas Laiks поднялся в стратосферу и вернулся в район Гулбене. Учитесь у грибов! Вся власть дуракам, вся слава дуракам, все деньги дуракам, все удовольствия дуракам - работу всем остальным!" - добавляет в конце фигура в маске.
Журнал Rīgas Laiks - неспециализированный журнал на латышском языке, регулярно издается с ноября 1993 года. Его издателем является SIA Rīgas Laiks. Главный редактор - философ, публицист и режиссер Улдис Тиронс. Журнал выходит раз в месяц, а также доступен в электронном виде.
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