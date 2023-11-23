Философ Арнис Ритупс, считающийся пропавшим без вести, обратился к аудитории в видео на YouTube

Мужчина в маске и черной верхней одежде, голос которого напоминает голос философа и издателя журнала Rīgas Laiks Арниса Ритупса, начинает свое сообщение с того, что подчеркивает важность латышского языка.

"Хранителей латышского языка много. Одним из них вот уже 30 лет является журнал Rīgas Laiks под руководством замечательных редакторов и корректоров, который недавно отметил свой юбилей. В честь этого события ни Государственный фонд культурного капитала, ни какая-либо другая организация не оказали нам никакой поддержки. При нулевом бюджете мы заняли бывшее здание ЦК Коммунистической партии на улице Элизабетес, 2, и за четыре месяца превратили его в Территорию свободы в центре Риги".