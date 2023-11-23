Допуск к гостайне будут требовать от мэров следующего созыва

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в среду, 22 ноября, внес в Сейм поправки к законам о государственной тайне и о самоуправлениях, согласно которым устанавливается требование к руководящим должностным лицам самоуправлений о получении специального разрешения на доступ к гостайне, сообщает Latvijas Avīze.
Но эту норму планируется применить только к депутатам следующего созыва, которых изберут в июне 2025 года.
Президент на пресс-конференции обосновал это "принципом правового доверия и конституционности": кандидатам в депутаты должны быть известны четкие правила игры.
Органы госбезопасности также должны подготовиться к реализации изменений в законе. Ринкевич считает, что Сейм может рассматривать законопроекты в обычном порядке, а не как срочные, поскольку по ним могут быть широкие дискуссии.
Президент также предлагает исполнительным директорам самоуправлений и их заместителям получить допуск уже до конца 2024 года. Если допуск не будет выдан, то должности придется лишиться.
Если в каком-либо из самоуправлений состоятся внеочередные выборы, то новые требования будут относиться уже к избранным в них депутатам. Ринкевич советует руководителям самоуправлений не дожидаться поправок к законам, а самим заняться получением специального разрешения, чтобы иметь возможность ознакомиться с документами, содержащими государственную тайну.
"Ничего не мешает уже сейчас просить допуска и активно заняться работой по общей обороне и гражданской обороне государства", - сказал президент.
В Рижской думе у отдельных должностных лиц уже есть допуски. Опрошенные Latvijas Avīze руководители самоуправлений по-разному оценили инициативу президента перед пресс-конференцией.
С одной стороны, они согласны, что в самоуправлениях должно быть должностное лицо, обладающее доступом к гостайне, и он необходим главе комиссии по гражданской обороне, который обычно является и главой самоуправления.
Но, с другой стороны, есть опасения, не будут ли изменения закона использованы в политических целях, поскольку находящиеся у власти силы, которые имеют большее влияние и на правоохранительные органы, могут попытаться избавиться от глав самоуправлений, являющихся их политическими конкурентами.
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