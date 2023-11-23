Допуск к гостайне будут требовать от мэров следующего созыва

Но эту норму планируется применить только к депутатам следующего созыва, которых изберут в июне 2025 года.

Президент на пресс-конференции обосновал это "принципом правового доверия и конституционности": кандидатам в депутаты должны быть известны четкие правила игры.

Органы госбезопасности также должны подготовиться к реализации изменений в законе. Ринкевич считает, что Сейм может рассматривать законопроекты в обычном порядке, а не как срочные, поскольку по ним могут быть широкие дискуссии.

Президент также предлагает исполнительным директорам самоуправлений и их заместителям получить допуск уже до конца 2024 года. Если допуск не будет выдан, то должности придется лишиться.

Если в каком-либо из самоуправлений состоятся внеочередные выборы, то новые требования будут относиться уже к избранным в них депутатам. Ринкевич советует руководителям самоуправлений не дожидаться поправок к законам, а самим заняться получением специального разрешения, чтобы иметь возможность ознакомиться с документами, содержащими государственную тайну.