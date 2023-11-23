За организацию референдума о роспуске Сейма подписалось уже больше 30 тысяч человек

В последние дни темп сбора подписей на портале снизился до нескольких сотен в день.

Имеющие право голоса граждане могут подписываться за проведение референдума на портале Latvija.lv, лично в местах декларирования места жительства в самоуправлениях, в сиротских судах, которые выполняют нотариальные функции, в регионах у руководителей местных самоуправлений, а также в посольствах Латвии за рубежом.

Сбор подписей может длиться до 9 ноября 2024 года. Для проведения референдума под инициативой за это время должно подписаться не менее 10% избирателей, или 154 241 гражданин Латвии, достигший возраста 18 лет.

Как сообщалось, заявки на сбор подписей для организации референдума в Центральную избирательную комиссию подали партии "Латвия на первом месте", "За стабильность!", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение Младолатыши" и объединение партий "Основа-ЛВ" и "Новое согласие".

Партия "Согласие" также распространила сообщение с призывом подписаться за роспуск нынешнего Сейма.