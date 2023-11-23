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Видео ⟩ Подозреваемый в изнасиловании 14-летней девушки тренер годами работал без сертификата - ему грозит пожизненный срок

rus.tvnet.lv
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Волейбольный мяч. Иллюстративное фото
Волейбольный мяч. Иллюстративное фото Фото: Unsplash

У тренера по волейболу, подозреваемого в изнасиловании 14-летней воспитанницы, срок действия сертификата тренера истек еще шесть лет назад - об этом указали в федерации волейбола, сообщает Panorāma.

Он работал индивидуально, но отсутствие сертификата означает, что за его методами работы и поведением особо не следили.

Между тем, центр Dardedze, ежегодно работающий с несколькими десятками детей, пострадавших от сексуального насилия, призывает больше обсуждать с детьми границы общения, чтобы дети знали, какие прикосновения недопустимы.

Ранее сообщалось, что подозреваемому изначально избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, которая через два месяца была изменена на запрет на выезд из страны и запрет на оказание тренерских услуг несовершеннолетним.

13 ноября этого года уголовный процесс был направлен в Рижскую Восточную прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Мужчине предъявлено обвинение в растлении девочки, в неоднократном ее изнасиловании, побуждению к изготовлению порнографических материалов и распространению детской порнографии.

Видео: сюжет Panorāma

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