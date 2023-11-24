Пт, 24.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Названы лучшие латвийские вина этого года

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

23 ноября лучшим вином на "Латвийской выставке вин 2023" было признано GK & Dubļanskij бауской винодельни Kužums winery и винодела Гатиса Кужумса. Смотрите фото с мероприятия! 

Галерея: "Латвийская выставка вин 2023"

В свою очередь вино Кужумса Kuzminskij siņij разделило второе место с вином Supaga из винодельни Tērvetes vīni Сандриса Лайзанса. На третьем месте - вино Pīlādžu medus saldais винодельни из Айзпуте Мартиньша Сантиса. 

В мероприятии приняли участие 14 мелких латвийских виноделов, что дало посетителям возможность продегустировать более 100 сортов фруктовых, виноградных и других ягодных вин и сидров.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх