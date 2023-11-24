Фото ⟩ Названы лучшие латвийские вина этого года

23 ноября лучшим вином на "Латвийской выставке вин 2023" было признано GK & Dubļanskij бауской винодельни Kužums winery и винодела Гатиса Кужумса. Смотрите фото с мероприятия!
Галерея: "Латвийская выставка вин 2023"
В свою очередь вино Кужумса Kuzminskij siņij разделило второе место с вином Supaga из винодельни Tērvetes vīni Сандриса Лайзанса. На третьем месте - вино Pīlādžu medus saldais винодельни из Айзпуте Мартиньша Сантиса.
В мероприятии приняли участие 14 мелких латвийских виноделов, что дало посетителям возможность продегустировать более 100 сортов фруктовых, виноградных и других ягодных вин и сидров.
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