Фото ⟩ Названы лучшие латвийские вина этого года

Галерея: "Латвийская выставка вин 2023"

В свою очередь вино Кужумса Kuzminskij siņij разделило второе место с вином Supaga из винодельни Tērvetes vīni Сандриса Лайзанса. На третьем месте - вино Pīlādžu medus saldais винодельни из Айзпуте Мартиньша Сантиса.

В мероприятии приняли участие 14 мелких латвийских виноделов, что дало посетителям возможность продегустировать более 100 сортов фруктовых, виноградных и других ягодных вин и сидров.