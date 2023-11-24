В Латвии выросло число случаев сексуального совращения несовершеннолетних через интернет

По данным полиции, за первые шесть месяцев прошлого года жертвами склонения к сексуальным действиям были признаны пять человек, а за первые шесть месяцев этого года - 23 человека.

За нарушение правил демонстрации порнографических материалов, ограничения развлечений интимного характера и нарушение правил оборота порнографических материалов в первом полугодии прошлого года было осуждено 14 человек, а в первом полугодии текущего года - 37 человек.

По словам Шершневой, данные полиции не отражают реальной ситуации, поскольку высока латентность этих правонарушений, т.е. случаи, о которых вообще не сообщается.

В группе повышенного риска находятся дети с психическими отклонениями, дети младшего школьного возраста, дети, чья самооценка зависит от оценки окружающих, например, от похвалы, признания, а также дети, не имеющие навыков самозащиты, например, не умеющие сказать "нет".

Преступники используют различные средства, такие как комплименты, обещания заплатить за определенные действия, угрозы и запугивание, чтобы побудить детей разного возраста вступить с ними в общение.

Полиция призывает родителей объяснять своим детям, что в интернете люди могут скрывать свои истинные данные, такие как имя, возраст, пол, давать ложную информацию о том, где они живут и чем занимаются, по разным причинам. Иногда люди делают это, чтобы обмануть и навредить кому-либо. Родители должны помочь ребенку понять, как легко скрыть свою личность в интернете, и научить его критически относиться к информации, которую он получает в интернете, и не верить всему подряд.

Родители также должны обсудить с ребенком необходимость тщательно оценивать информацию, которой он делится в сетях.

В случае сомнений родители могут получить дополнительную информацию на сайте drossinternets.lv или пройти тест на сайте sos.drossinternets.lv для оценки дружеских связей своего ребенка в интернете.

При необходимости родители могут получить поддержку, позвонив в Государственную инспекцию по защите прав детей по телефону 116111 или написав на сайт uzticibastalrunis.lv или в мобильное приложение Uzticības tālrunis.