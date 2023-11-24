Фото ⟩ В Риге прошла акция "Куда она делась?"

В честь Международного дня борьбы за искоренение насилия в отношении женщин 24 ноября объединение Sievietei paveicās совместно с Рижским клубом Zonta на Бривибас гатве организовало акцию "Куда она делась?", сообщили организаторы кампании.
Галерея: Акция "Куда она делась?" в Риге
В ходе акции перед Кабинетом министров были выставлены пары обуви, символизирующие убитых женщин и жертв насилия.
По данным ассоциации, каждая третья латвийская женщина подвергалась психологическому, физическому или сексуальному насилию или комбинации нескольких форм насилия в отношениях. Если сравнить данные о женщинах, убитых членами семьи или интимными партнерами, то этот показатель в Латвии является одним из худших в Европе за долгое время, отмечают в ассоциации.
С 2016 года, когда некоторые политики начали кампанию против ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или Стамбульской конвенции, в Латвии из-за насилия со стороны членов семьи лишились жизни 133 женщины.
Напомним, юридическая комиссия Сейма 22 ноября поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий ратификацию в Латвии Стамбульской конвенции c оговоркой.
Ратификацию конвенции поддерживают только коалиционные фракции, оппозиция выступает против.
Согласно планам правящей коалиции, конвенцию предполагается утвердить с оговоркой о том, что при ее реализации Латвия будет применять включенные в Конституцию ценности, принципы и нормы, особенно в отношении защиты прав человека, защиты и поддержки равноправия женщин и мужчин, брака, семьи, родителей и прав детей.
Разработавшее проект закона Министерство благосостояния отмечает, что конвенция определяет всеобъемлющую и многогранную правовую базу для защиты женщин от всех форм насилия и для защиты женщин и мужчин от насилия в семье.
Конвенция требует от государств-членов разработки согласованной политики по борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а от государственных органов - осуществления межведомственного сотрудничества с неправительственными организациями, гражданским обществом и средствами массовой информации.
Конвенция также требует привлечения всех компетентных государственных органов и служб для скоординированного решения проблемы насилия в отношении женщин и насилия в семье путем разработки правил, регулирующих сотрудничество. Также подчеркивается необходимость сбора статистических данных о случаях насилия в отношении женщин и насилия в семье.
Стамбульская конвенция в основном направлена на защиту женщин, поскольку охватывает виды насилия, от которых страдают только женщины (принудительный аборт, причинение увечий половым органам) или с которыми женщины сталкиваются гораздо чаще мужчин (сексуальное насилие и изнасилование, преследование, сексуальные домогательства, насилие в семье, принудительный брак, принудительная стерилизация), однако конвенция побуждает применять ее положения ко всем жертвам насилия в семье, в том числе к мужчинам и детям.
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