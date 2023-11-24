Фото ⟩ В Риге прошла акция "Куда она делась?"

Разработавшее проект закона Министерство благосостояния отмечает, что конвенция определяет всеобъемлющую и многогранную правовую базу для защиты женщин от всех форм насилия и для защиты женщин и мужчин от насилия в семье.

Конвенция требует от государств-членов разработки согласованной политики по борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а от государственных органов - осуществления межведомственного сотрудничества с неправительственными организациями, гражданским обществом и средствами массовой информации.

Конвенция также требует привлечения всех компетентных государственных органов и служб для скоординированного решения проблемы насилия в отношении женщин и насилия в семье путем разработки правил, регулирующих сотрудничество. Также подчеркивается необходимость сбора статистических данных о случаях насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Стамбульская конвенция в основном направлена на защиту женщин, поскольку охватывает виды насилия, от которых страдают только женщины (принудительный аборт, причинение увечий половым органам) или с которыми женщины сталкиваются гораздо чаще мужчин (сексуальное насилие и изнасилование, преследование, сексуальные домогательства, насилие в семье, принудительный брак, принудительная стерилизация), однако конвенция побуждает применять ее положения ко всем жертвам насилия в семье, в том числе к мужчинам и детям.