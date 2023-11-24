Видео ⟩ Во дворе многоэтажного дома в Риге поселились крысы

"У нас во дворе большая проблема. Много крыс, которые бегают по ночам и по вечерам. Люди и собаки боятся", - рассказал житель дома Сергей.

"Никто ничего не делает. Управляющий ничего не делает. Во дворе валяются дохлые крысы", - добавил он.

В настоящее время мусорные контейнеры расположены прямо перед домом, где любят находиться крысы. Вокруг дома много нор грызунов.

Специалисты Инспекции здравоохранения проверили конкретный адрес в конце сентября и пришли к выводу, что меры по дератизации были приняты, но недостаточны.

Управляющая компания убеждена, что лучшее решение для избавления от грызунов - установка хранилища мусора закрытого типа, но об этом должны договориться все жильцы.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu