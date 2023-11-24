Кариньш согласен с критикой об использовании частных самолетов

Кариньш также пояснил, что работа главы правительства интенсивная, на нем лежит ответственность за работу всего правительства, внимания премьер-министра требуют внутриполитические и внешнеполитические вопросы. Он выразил уверенность, что премьер-министр должен играть активную роль в формировании внешней политики Латвии.

"В интересах Латвии как маленькой и открытой демократии - состоять в дружеских отношениях с максимально широким кругом стран в мире, особенно в Европе. Латвия должна быть полноценно представлена на международных встречах, где принимаются решения по вопросам, влияющим на нашу безопасность, благосостояние и экономическое развитие. Премьер-министр представляет страну на совещании глав государств и правительств Европейского союза, в Евросовете, а также с этого года и в дальнейшем - на саммите НАТО", - пояснил министр иностранных дел.

Кариньш рассказал, что в период, когда он исполнял обязанности премьер-министра, мир пережил два потрясения - пандемию Covid-19 и нападение России на Украину, которые привели к нарушению авиасообщения, полной или частичной недоступности коммерческих рейсов.