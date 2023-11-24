Адвокат подал в суд на Музей оккупации и требует вернуть стоимость билета

В программе говорится, что Бриедис требует от музея вернуть ему пять евро, потраченные на входной билет.

Музей оккупации считает иск Бриедиса абсурдным и надеется, что суд его не удовлетворит, сообщает программа.

"Латвийский музей оккупации с конкретной выставкой солгал мне, скрыв важный факт о государственном перевороте, совершенном Карлисом Улманисом 15 мая 1934 года", - рассказывает в программе Бриедис.

В заявлении адвокат утверждает, что сокрытие этого факта является ложью, представляющей собой злостный обман общества и манипулирование его сознанием, поскольку, по его мнению, должно быть четко указано, что была оккупирована не свободная и демократическая, а авторитарная Латвийская Республика.

В Музее оккупации пояснили программе, что не согласны с иском и ждут решения суда. Также в музее подчеркивают, что не собираются менять экспозицию из-за такого требования.

В программе указывается, что приговор суда ожидается в начале декабря.