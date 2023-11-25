ДГБ также подчеркивает, что Лиепа является лояльной российскому режиму и может быть использована госучреждениями или разведслужбами России, которые ведут направленную против Литвы деятельность.

По оценке МИД Литвы, высказывания Лиепы и информация в социальных сетях укрепляют мощь российского режима, поскольку способствуют развитию нарратива о России как "спасительнице мира", унижают западный мир и его ценности, а также подчеркивают превосходство российской культуры над западным миром, что полностью соответствует пропаганде Кремля.

По данным Департамента миграции, в своих публичных заявлениях Лиепа считает себя только гражданкой России и заявляет о своей лояльности одной стране - России.

По мнению МВД, Лиепа своими действиями не выполняет данную Литве клятву и, сотрудничая с враждебным литовскому государству режимом, дискредитирует имя Литвы и представляет угрозу интересам национальной безопасности Литвы.

Согласно Закону о гражданстве, лицо теряет литовское гражданство, приобретенное в порядке исключения, если оно своими действиями угрожает интересам безопасности Литвы, публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или другого государства-члена Европейского союза, их союзникам.

Следуя этому положению, президент Литвы Гитанас Науседа лишил литовского гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Она и ее супруг Повилас Ванагас участвовали в проектах, подготовленных супругой пресс-секретаря президента России Татьяны Навки.

Что касается лишения гражданства Лиепы, то Науседа ожидает соответствующего обращения от МВД и предложений Комиссии по гражданству.

Дочь премьера балета советского периода Мариса Лиепы, уроженца Латвии, получила литовское гражданство в порядке исключения в 2000 году. Тогда было объявлено, что солистка Московского Большого театра получила гражданство за то, что более десяти лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.