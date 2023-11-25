Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в пятницу, 24 ноября, обратилась к президенту Гитанасу Науседе, чтобы тот принял решение о лишении проживающей в России балерины Илзе Лиепы полученного ею в порядке исключения гражданства Литвы.
По оценке литовских официальных ведомств, Лиепа своими действиями и публичными заявлениями представляет угрозу интересам безопасности Литвы и публично выражает поддержку государству-агрессору - России, отмечается в сообщении для прессы Министерства внутренних дел Литвы.
Инициатива о лишении балерины гражданства была выдвинута после того, как Лиепа, имеющая одновременно литовское и российское гражданство, в интервью российским СМИ осудила поведение стран Балтии и выразила поддержку войне в Украине, развязанной президентом России Путиным.
После того как Литва запустила процедуру лишения ее полученного в порядке исключения гражданства, балерина заявила, что не собирается меняться.
В Департамент миграции, начавший процедуру лишения гражданства по заданию МВД, поступил ответ Департамента государственной безопасности (ДГБ) о том, что Лиепа, отрицая и публично оправдывая войну, которую ведет Россия против Украины, открыто осуждает страны Балтии за их политику, не соответствующую интересам кремлевского режима.
"Таким образом, И. Лиепа выражает очевидную поддержку международным преступлениям, совершенным Российской Федерацией, и агрессивной внешней политике, создающей угрозу национальной безопасности Литвы", - говорится в сообщении.
ДГБ также подчеркивает, что Лиепа является лояльной российскому режиму и может быть использована госучреждениями или разведслужбами России, которые ведут направленную против Литвы деятельность.
По оценке МИД Литвы, высказывания Лиепы и информация в социальных сетях укрепляют мощь российского режима, поскольку способствуют развитию нарратива о России как "спасительнице мира", унижают западный мир и его ценности, а также подчеркивают превосходство российской культуры над западным миром, что полностью соответствует пропаганде Кремля.
По данным Департамента миграции, в своих публичных заявлениях Лиепа считает себя только гражданкой России и заявляет о своей лояльности одной стране - России.
По мнению МВД, Лиепа своими действиями не выполняет данную Литве клятву и, сотрудничая с враждебным литовскому государству режимом, дискредитирует имя Литвы и представляет угрозу интересам национальной безопасности Литвы.
Согласно Закону о гражданстве, лицо теряет литовское гражданство, приобретенное в порядке исключения, если оно своими действиями угрожает интересам безопасности Литвы, публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или другого государства-члена Европейского союза, их союзникам.
Следуя этому положению, президент Литвы Гитанас Науседа лишил литовского гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Она и ее супруг Повилас Ванагас участвовали в проектах, подготовленных супругой пресс-секретаря президента России Татьяны Навки.
Что касается лишения гражданства Лиепы, то Науседа ожидает соответствующего обращения от МВД и предложений Комиссии по гражданству.
Дочь премьера балета советского периода Мариса Лиепы, уроженца Латвии, получила литовское гражданство в порядке исключения в 2000 году. Тогда было объявлено, что солистка Московского Большого театра получила гражданство за то, что более десяти лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!