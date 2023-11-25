Профессор: массово ноcить маски в настоящее время необходимости нет

Он отметил, что число пациентов в больницах стабилизируется, большого прироста нет. В то же время сложно сказать, будет ли заболеваемость Covid-19 расти и дальше, поскольку население массово не тестируется. О распространенности Covid-19 можно судить только по числу госпитализаций, количеству положительных тестов и наличию вируса в сточных водах.

Что касается мер эпидемиологической безопасности, то, по мнению Бригиса, в настоящее время нет необходимости в массовом ношении масок, и это в большей степени относится к больницам и пансионатам, где находятся люди с недостаточным иммунитетом.

"В настоящее время вирус представляет опасность для жизни только определенных групп населения - пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом", - сказал профессор.

Как сообщалось, на прошлой неделе продолжало расти число пациентов с Covid-19 в больницах. Число пациентов в тяжелом состоянии стабилизировалось, но выросло число смертей среди инфицированных вирусом.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, число случаев Covid-19 продолжает расти - за последнюю неделю был зарегистрирован 241 лабораторно подтвержденный случай, тогда как на предыдущей неделе - 209. Из 641 пациента, протестированного в больницах на SARS-CoV-2, у 111 была подтверждена инфекция, тогда как на предыдущей неделе было зарегистрировано 95 случаев.

На прошлой неделе было госпитализировано 226 пациентов с Covid-19, и сохраняется тенденция к росту, наблюдавшаяся в предыдущие недели. Число пациентов тяжелом состоянии, как и двумя неделями ранее, составило девять человек.

Число умерших с Covid-19 увеличилось до 17 человек по сравнению с 11 инфицированными неделей ранее. Возраст умерших составлял от 40 до 90 лет. Covid-19 был основным диагнозом в двух случаях, однако вирус значительно осложняет уже имеющиеся хронические заболевания, что требует госпитализации и может привести к смерти.