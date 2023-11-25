Видео ⟩ Житель Валмиеры обвинил в мошенничестве продавца редкой книги. Из нее "пропали" 300 страниц

Микс - большой поклонник истории Латвии, занимающийся, в том числе, сбором информации о своем генеалогическом древе. Оригинал книги он искал долгое время, но поиски долго не приводили к успеху.

Забрав книгу из пакомата, житель Валмиеры заметил, что она имеет существенные дефекты, о которых в объявлении не упоминалось. Текст кривоват, во многих местах отсутствуют окончания слов. Кроме того, в книге отсутствует бесчисленное количество страниц и приложений - из 641 страницы оригинала в переплете только 366.

К великому удивлению валмиерчанина, продавец не признала своей вины и отказалась вернуть деньги за сделку. В итоге мужчина купил оригинал книги примерно в пять раз дороже. Теперь Микс надеется, что продавца все-таки удастся призвать к ответственности.

Программе Bez Tabu удалось узнать адрес продавца в Пририжье, и ведущие отправились к ней, чтобы узнать ее версию случившегося. Женина отказалась говорить на камеру, и сказала, что покупатель просто "сошел с ума". По ее словам, она продала книгу точно в таком же состоянии, в котором получила ее в подарок много лет назад. О том, какой длины должен быть оригинал книги, она не знала, а покупатель ни о чем подобном не спрашивал.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)