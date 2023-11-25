Видео ⟩ Парк Победы: рижане заметили недостатки в реконструкции

Рижане, случайно встретившиеся Bez Tabu, оценили новый облик парка. Фотограф Янис считает, что, чтобы понять, что жителям столицы нравится в обновленном парке больше всего, следует дождаться весны, когда парк зазеленеет.

При этом Диана из Риги сообщает, что пошла за сыном в новый скейт-парк и заметила, что большинство взрослых игнорируют правила скейт-парка и не стесняются гулять по площади для занятий спортом. Так, когда передача отправилась в парк, журналисты также заметили женщину с ребенком, гуляющих прямо по площади скейт-парка.

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Также посетителей парка возмущают новые сооружения - пандус, предназначенный для людей с ограниченными возможностями, построен довольно крутой.

Журналисты также встретили в парке депутата Рижской думы Валдиса Гаварса, который отметил, что работы в парке еще не закончены, завершен лишь их первый этап.