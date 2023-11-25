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Видео ⟩ Парк Победы: рижане заметили недостатки в реконструкции

LETA Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Как сейчас выглядит Парк Победы
Как сейчас выглядит Парк Победы Фото: Pauls Zvirbulis / TVNET

В этом году названию Парк Победы исполняется 100 лет. После сноса памятника советской армии долго шли дискуссии о том, какова будет судьба Парка. Наконец, 11 ноября парк пережил свое второе рождение. Однако в недавно открывшемся парке обнаружили ряд недостатков, сообщает программа Bez Tabu.

Рижане, случайно встретившиеся Bez Tabu, оценили новый облик парка. Фотограф Янис считает, что, чтобы понять, что жителям столицы нравится в обновленном парке больше всего, следует дождаться весны, когда парк зазеленеет.

При этом Диана из Риги сообщает, что пошла за сыном в новый скейт-парк и заметила, что большинство взрослых игнорируют правила скейт-парка и не стесняются гулять по площади для занятий спортом. Так, когда передача отправилась в парк, журналисты также заметили женщину с ребенком, гуляющих прямо по площади скейт-парка.

Галерея: Как сейчас выглядит Парк Победы

Также посетителей парка возмущают новые сооружения - пандус, предназначенный для людей с ограниченными возможностями, построен довольно крутой.

Журналисты также встретили в парке депутата Рижской думы Валдиса Гаварса, который отметил, что работы в парке еще не закончены, завершен лишь их первый этап.

Стоимость первого этапа реконструкции Парка Победы - 8,5 млн евро, хотя изначально предполагалось, что хватит и 6 млн. Специалист по связям с общественностью Рижской думы Эдите Матушевича подтверждает, что ошибка с пандусом уже исправлена, однако новый дизайн - это также временный вариант.

Территорию скейт-парка огораживать не планируется, она останется такой, какая есть. Представитель думы призвала прохожих быть осторожными и соблюдать правила.

Жителям Риги вскоре будет предложено высказать свое мнение о том, какие развлечения они хотели бы видеть в Парке Победы.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

Как сообщалось, строительные работы в парке начались летом 2023 года.

На первом этапе в парке была создана благоустроенная часть площадью девять гектаров. Создан водоем площадью около 0,5 га с благоустроенным берегом и мостами. Построена лыжно-коньковая трасса длиной один километр, которая не пересекается с пешеходными дорожками, так как на пересечениях будут созданы мосты и тоннели.

Для детей в парке оборудованы батуты, качели и песочницы, а для взрослых и молодежи - столы для настольного тенниса и шашек.

В парке обустроена живописная трасса для скейтбординга и установлены элементы уличной гимнастики. Территорию благоустроили, установив новые скамейки, велопарковки, мусорные баки, а также заменили освещение.

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